Pedro Amaral Jorge sai da APREN para presidir operadores do mercado ibérico

Pedro Amaral Jorge, que presidia há oito anos a Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), vai assumir a presidência dos operadores do mercado ibérico de eletricidade.

Os Governos de Portugal e de Espanha deram luz verde ao nome de Pedro Amaral Jorge para a presidência das plataformas de negociação de eletricidade nos mercados à vista e a prazo na Península, indica o ministério do Ambiente e Energia, em comunicado enviado às redações. São elas o Operador do Mercado Ibérico para Portugal (OMIP) e da entidade gestora do mercado grossista de eletricidade diário e intradiário para Espanha e Portugal (OMIE).

“Pedro Amaral Jorge terá um papel decisivo para afirmar a competitividade do sistema energético ibérico e europeu”, vaticina o ministério liderado por Maria da Graça Carvalho. Para a ministra, “os operadores de mercado OMIP e OMIE são instrumentos essenciais para o aprofundamento de um verdadeiro mercado elétrico europeu, permitindo que empresas e cidadãos beneficiem de preços de eletricidade cada vez mais competitivos”.

A eleição de Pedro Amaral Jorge é uma “ótima notícia que vem demonstrar o reforço do papel dos operadores de mercado no centro da evolução do sistema energético, dando-lhes a oportunidade para promover novos produtos e soluções que respondam às necessidades do mercado ibérico”.

Por seu lado, a associação,cujo cargo de presidente Amaral Jorge deixa agora, afirma que durante os oito anos que o ex-presidente assumiu as rédeas, teve um “contributo fundamental”, num período “particularmente exigente e transformador para a transição energética nacional”. A APREN indica que comunicará “oportunamente” informações sobre a nova liderança. Para já, o normal funcionamento da instituição será assegurado pela direção da APREN e pela sua equipa, em representação dos mais de 200 membros.

Pedro Amaral Jorge, engenheiro mecânico de formação, está há mais de 25 anos em funções de gestão de topo, tendo desempenhado nos últimos oito anos as funções de presidente da APREN)

Simultaneamente, foi vice-presidente da European Renewable Energies Federation (EREF), vice-presidente do Conselho de Energia da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), vice-presidente da Associação Portuguesa de Energia (APE), membro executivo do Conselho de Administração do Centro de Formação para a Transição Energética (CTE) e membro executivo do Conselho de Administração da Associação Lusófona de Energias Renováveis (ALER).