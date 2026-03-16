Petróleo Brent voltou a negociar abaixo dos 100 dólares

Os preços do petróleo que servem de referência às importações portuguesas estão sob pressão nesta tarde de segunda-feira. O barril de Brent chegou mesmo a negociar abaixo dos 100 dólares, apesar de ter começado o dia a valer 106,5 dólares, face à notícia da passagem de um navio paquistanês pelo Estreito de Ormuz.

A fechar acima dos 100 dólares há duas sessões consecutivas, o barril de Brent para entrega em maio tocou nos 99,81 dólares por volta das 14h20, hora de Lisboa, uma queda de mais de 3%. Este valor contrasta significativamente com os 106,5 dólares a que esteve a valer durante as negociações nos mercados asiáticos, ilustrando a alta volatilidade a que está sujeita esta matéria-prima. Pelas 14h50 em Lisboa, o barril de Brent já se aproximava novamente dos 102 dólares.

Simultaneamente, o norte-americano WTI esteve a descer mais 5%, para 92,97 dólares, contribuindo para o sentimento positivo que está a dar gás às bolsas em Wall Street, após a abertura. O industrial Dow Jones está a acrescentar mais de 400 pontos nesta sessão.

Conforme noticiou a agência Lusa, um petroleiro com bandeira do Paquistão atravessou no domingo o Estreito de Ormuz com o sistema de rastreio ligado, podendo ter beneficiado de acordo de passagem, segundo dados da plataforma MarineTraffic. A embarcação, com 237 metros de comprimento e carregada com crude, entrou na zona económica exclusiva iraniana no domingo e transitou pelo Estreito.

A travessia ocorre após várias semanas de tráfego significativamente reduzido naquela via marítima estratégica, devido à retaliação do Irão à ofensiva lançada pelos Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro, e foi notada pelos investidores. No domingo, também a Índia admitiu, ao jornal britânico Financial Times, estar em conversações com o Irão para poder transitar navios naquela região.

O mercado petrolífero está também a reagir a declarações recentes do Secretário do Tesouro dos EUA. Esta segunda-feira, Scott Bessent disse à CNBC que os EUA permitem a passagem de petroleiros iranianos pelo Estreito de Ormuz: “Os navios iranianos já estão a sair e nós temos permitido que isso aconteça para abastecer o resto do mundo”, afirmou, citado pela estação televisiva norte-americana.

Estas declarações dão-se numa altura em que os países da NATO, incluindo Alemanha e Reino Unido, estão a mostrar resistência aos apelos do Presidente dos EUA, Donald Trump, para que assumam um papel mais ativo no conflito do Médio Oriente. Também a China não respondeu diretamente ao apelo para que envio navios de guerra para forçar a abertura do Estreito.

(Notícia atualizada pela última vez às 14h53)