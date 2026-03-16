Politécnico da Guarda lidera projeto para valorizar a cereja de Resende, Fundão e Valle de Jerte

Da criação do Observatório Ibérico da Cereja à demonstração de soluções inovadoras em pomares piloto, até à valorização económica das cerejas de Resende e do Fundão, e do Valle de Jerte, na vizinha Espanha. Estas são algumas das iniciativas do consórcio luso-espanhol, liderado pelo Instituto Politécnico da Guarda (IPG), e que, no futuro, poderão ser replicadas noutras regiões produtoras nacionais e internacionais.

Com a duração de dois anos e um orçamento de 1,2 milhões do programa europeu FEDER, o projeto ‘Iberian_Cherry’ visa “influenciar o desenvolvimento de políticas públicas transfronteiriças que potenciem a valorização económica das cerejas de Resende e do Fundão, com Indicação Geográfica Protegida (IGP), e do Valle de Jerte, com Denominação de Origem Protegida (DOP)”, resume o IPG num comunicado.

Incentivar o desenvolvimento de novos modelos de negócio centrados na cereja e apoiar a criação de pelo menos dez novas empresas, fomentando a inovação no setor, é outro dos objetivos desta iniciativa que envolve os municípios do Fundão, Resende e Piornal (Espanha).

Liderado pelo IPG, este projeto integra igualmente a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e as Universidades de Salamanca e de Extremadura (Espanha). Acresce a Junta de Extremadura e a Associação de Agricultores para Produção Integrada de Frutos de Montanha (Guarda). Fazem ainda parte desta iniciativa a Cerfundão, a Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Cáceres e a Agrupación de Cooperativas Valle de Jerte.

O projeto ‘Iberian_Cherry vai implementar uma abordagem inovadora que combina soluções baseadas na natureza e nas tecnologias para promover uma produção de cereja mais sustentável. Luís da Silva Investigador do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e responsável pelo projeto ‘Iberian_Cherry

As medidas visam valorizar economicamente a cereja ibérica assim como proteger a biodiversidade e aumentar a resiliência dos pomares de cerejeira face às alterações climáticas. “O projeto ‘Iberian_Cherry vai implementar uma abordagem inovadora que combina soluções baseadas na natureza e nas tecnologias para promover uma produção de cereja mais sustentável”, detalha Luís da Silva, investigador do IPG e responsável pelo projeto.

“Entre as medidas previstas estão a monitorização em tempo real das condições climáticas e dos pomares, a implementação de práticas agrícolas resilientes às alterações climáticas e a promoção de sistemas de produção com zero resíduos de produtos fitofarmacêuticos”, elenca o investigador.

Outra das iniciativas passa pela criação do Observatório Ibérico da Cereja que consiste numa plataforma digital destinada à monitorização e partilha de informação sobre a produção de cereja nas regiões transfronteiriças. Acresce ainda a demonstração de soluções inovadoras em pomares piloto, além do desenvolvimento de novos produtos com recurso à cereja.

“Através da cooperação transfronteiriça, o ‘Iberian_Cherry’ vai promover a partilha de conhecimento, a transferência de tecnologia e o desenvolvimento de soluções conjuntas para desafios comuns, contribuindo para a sustentabilidade ambiental, a inovação no setor agrícola e o desenvolvimento económico das comunidades rurais”, assinala o investigador Luís Silva.