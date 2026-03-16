Presidente recebe partidos na quarta e quinta-feira em Belém

O Presidente da República, António José Seguro, vai receber na quarta e na quinta-feira os partidos com representação parlamentar “no âmbito das consultas de início de mandato”.

“O Presidente da República recebe, a seu convite, os líderes dos partidos políticos com representação na Assembleia da República, no âmbito das consultas de início de mandato“, refere uma nota no sítio oficial da Presidência da República.

De acordo com a mesma nota, as audiências decorrem no Palácio de Belém nas manhãs de quarta e quinta-feira.

António José Seguro tomou posse como XXI Presidente da República no dia 9 de março, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República vai realizar a primeira Presidência Aberta na semana de 6 de abril, imediatamente após a Páscoa, nas regiões da Zona Centro afetadas pelas recentes intempéries.