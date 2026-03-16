Primeira-ministra da Dinamarca diz que Estados Unidos já não são aliado mais próximo

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, disse hoje que os Estados Unidos já não são o mais próximo aliado da Dinamarca.

“Já não são os nossos aliados mais próximos”, disse Mette Frederiksen, durante um debate televisivo da campanha para as eleições antecipadas de 24 de março frente ao seu adversário e atual ministro da Defesa, Troels Lund Poulsen.

No frente a frente na televisão pública dinamarquesa, DR, em que as questões da segurança e defesa estiveram em foco, a primeira-ministra marcou o afastamento da Dinamarca face aos Estados Unidos e disse ter mudado de ideias em relação à proximidade entre os dois países, apesar de continuar a afirmar, tal como Poulsen, que a Europa não é ainda capaz de se defender sem os Estados Unidos.

No debate, Troels Lund Poulsen, líder do Partido Liberal, que tem assumido um papel central na crise gronelandesa, anunciou que quer duplicar o número de recrutas nas Forças Armadas dinamarquesas, uma proposta prontamente apoiada pela primeira-ministra.

A Dinamarca irá também instalar novos quartéis em Funen, uma das maiores ilhas da Dinamarca, e Tirstrup, na costa leste do país, segundo um comunicado do partido do ministro da Defesa, publicado após o anúncio de Poulsen no debate.

Os dinamarqueses votam a 24 de março em eleições antecipadas, marcadas por decisão da primeira-ministra, cujo partido, Social-Democrata, surge à frente nas sondagens, com o Partido Liberal de Poulsen em quarto lugar.