Projeto Icaria transforma a gestão dos futuros riscos de inundação na região metropolitana de Barcelona

De acordo com estes mapas, as zonas vulneráveis a inundações pluviais graves na área metropolitana de Barcelona poderão aumentar até 25% nos próximos 75 anos em consequência das alterações climáticas, caso não sejam tomadas medidas de adaptação.

O coordenador científico do Icaria, Beniamino Russo, professor de Hidráulica e Hidrologia na Escola Técnica Superior de Engenharia de Estradas, Canais e Portos da Universidade Politécnica da Catalunha e consultor científico da Veolia em Espanha, afirmou que «graças aos mapas de risco desenvolvidos durante o projeto, podemos saber quais as populações, bairros e até ruas que poderão ser mais afetados por chuvas intensas em diferentes cenários de alterações climáticas e da existência ou não de medidas de adaptação».

Para além do caso de Barcelona, o projeto também realizou estudos nas regiões europeias de Salzburgo (Áustria) e nas Ilhas do Egeu Meridional (Grécia) para quantificar o impacto de fenómenos climáticos extremos, como ondas de calor, inundações, tempestades marítimas, ventos extremos ou incêndios, sobre habitações e infraestruturas críticas, como estradas ou redes elétricas. Assim, os três casos de estudo apresentam cenários distintos e extrapoláveis para outras regiões europeias.

O projeto Icaria, liderado pela Veolia em Espanha e pela UPC, decorreu ao longo de mais de três anos com a colaboração de outros 14 parceiros europeus, entre os quais o Cetaqua-Centro Tecnológico da Água, a Aigües de Barcelona e a Área Metropolitana de Barcelona (AMB). O seu objetivo é oferecer ferramentas úteis para quantificar, prever e melhorar a resiliência face a fenómenos climáticos extremos. Estes fenómenos ocorrem frequentemente de forma simultânea ou consecutiva, pelo que devem ser abordados de forma holística.

Neste sentido, Russo acrescentou um exemplo da região metropolitana de Barcelona: «Estudámos que, quando um episódio de chuva intensa coincide com uma tempestade marítima, como aconteceu durante a tempestade Gloria, isto contribui para agravar a drenagem para o mar e para que as inundações nas zonas costeiras aumentem em comparação com episódios de precipitação isolados».

Durante o evento de encerramento do Icaria, realizado na passada sexta-feira na Escola Técnica Superior de Engenharia de Estradas, Canais e Portos de Barcelona da UPC, os responsáveis pelos três casos de estudo partilharam as principais conclusões, soluções e ferramentas do projeto perante mais de 150 profissionais de áreas como a administração pública, o setor da água, da energia ou da meteorologia. Entre elas, destaca-se um sistema de apoio à decisão (DSS) gratuito e acessível a todos os intervenientes envolvidos no desenvolvimento de políticas climáticas.

A diretora de Serviços de Ação Climática da AMB, Ana Romero, salientou que «a partir do Icaria, tem-se trabalhado em estreita colaboração com os atores relevantes nas políticas climáticas de cada região através de Comunidades de Prática». «Graças a esta colaboração, pudemos conhecer e contribuir para o desenvolvimento das ferramentas desde o início. Esperamos que possam utilizá-las para a tomada de decisões informadas sobre políticas de adaptação de forma antecipada».

Algumas medidas de adaptação propostas no âmbito do Icaria para a redução dos efeitos das chuvas extremas são sistemas de drenagem sustentáveis, como telhados «verdes», pavimentos porosos e zonas de biorretenção em espaços urbanos para a retenção e infiltração da água.

O projeto Icaria foi financiado pelo programa Horizon Europe. Para além dos parceiros acima mencionados, o seu consórcio é composto pelo Centro Nacional de Investigação Científica Demokritos, pela Draxis Environmental, pelo Centro Nacional de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (ITI), pela Fundação para a Investigação Climática (FIC), o Instituto Austríaco de Tecnologia (AIT), o Instituto de Investigação Energética da Catalunha (IREC), o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), a Região do Egeu Meridional da Grécia, a Universidade de Exeter, a Universidade de Nápoles Federico II e a Verbund.