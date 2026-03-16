Ranking Pod_Scope: downloads descem 6% face a fevereiro de 2025

Quando a análise é feita por publishers, a Impresa lidera em downloads mensais, semanais e listeners semanais. Seguem-se o Observador, o Grupo Renascença Multimédia e a Bauer Media, por esta ordem.

Os downloads de podcasts portugueses desceram cerca de 6,21% em fevereiro, quando comparado com o período homólogo. No total do mês, foram registados cerca de 11,6 milhões de downloads — uma quebra de 14,35% face a janeiro deste ano, valor não totalmente comparável por terem sido medidos menos dias. Para termos comparativos, em fevereiro de 2025 tinham sido registados cerca de 12,35 milhões e em janeiro de 2026 cerca de 13,52 milhões.

A análise foi feita através do Pod_Scope, ranking mensal de podcasts da Marktest que mede as audições de podcasts dos grupos Bauer Media, Grupo Renascença Multimédia, Impresa e Observador. De acordo com os números, o Observador — cerca 3,12 milhões –, a Renascença — cerca de 2,55 milhões — e o Expresso — cerca de 1,55 milhões — mantém-se as marcas com o maior número de downloads mensais, concentrando uma quota de mercado de cerca de 62,32%, entre os podcasts analisados.

Face ao mês anterior, existe apenas uma mudança de posição. A Rádio Comercial — cerca de 1,54 milhões — ultrapassa a SIC Notícias — cerca de 1,52 milhões –, ocupando agora o quarto lugar. No mês anterior, a SIC Notícias registava cerca de 1,83 milhões contrastando com os 1,15 milhões da Rádio Comercial.

Em termos de listeners — dispositivos/apps conectados à internet, que efetuaram downloads de podcasts, durante o período entre 2 de fevereiro e 1 de março –, é o Observador quem soma o maior alcance médio semanal, com cerca de 340 mil. A Renascença — 275,6 mil — ultrapassa o Expresso — 237,3 mil. No mês passado, o pódio era ocupado por Observador, Expresso e Renascença, por esta ordem.

O “Extremamente Desagradável“, da Rádio Renascença, manteve-se no pódio de maior número de downloads no mês. O segundo lugar volta a ser ocupado pelo “O Homem que Mordeu o Cão”, da Rádio Comercial. Em terceiro lugar continua o “Programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer” da SIC Notícias.

Em conjunto, estes três títulos representaram cerca de 23,46% do consumo deste formato, nos grupos auditados, número semelhante ao do mês anterior.

Quando a análise é feita por publishers, não existem mudanças. A Impresa lidera em downloads mensais, semanais e listeners semanais. Seguem-se o Observador, o Grupo Renascença Multimédia e a Bauer Media, por esta ordem.