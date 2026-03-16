Soft Ambition: A ambição está a mudar de forma

Durante muito tempo, o sucesso profissional foi sinónimo de uma trajetória clara: subir na Organização, assumir equipas, ganhar responsabilidades e conquistar uma liderança formal. Mas hoje, essa lógica está a ser reescrita. A nova geração que está a entrar – e a ganhar peso – no mercado de trabalho, está a redesenhar esta narrativa e a introduzir uma visão de ambição muito mais diversa e atual.

Cada vez mais jovens profissionais não associam ambição a cargos ou a títulos. Para eles, ambição é liberdade, impacto, aprendizagem contínua e equilíbrio. E esta mudança não representa um desafio – representa uma oportunidade para as Organizações evoluírem e se alinharem com um futuro mais sustentável.

O que está a emergir é uma ambição mais leve, mais plural e mais autêntica. Uma ambição que não rejeita a evolução, mas que a redefine.

Um novo olhar sobre as carreiras

Para as novas gerações, crescer não é seguir um caminho único. É compor uma trajetória, experimentar diferentes áreas, avançar por módulos, ganhar competências, alternar intensidades e descobrir onde se cria mais valor – e onde se sente maior alinhamento pessoal.

O percurso deixa de ser uma escada linear e passa a ser um portfólio de competências: mais leve, mais aberto, mais diversificado e mais flexível. E as Organizações precisam de refletir isso nos seus modelos de carreira.

Então, o que as Organizações precisam fazer?

Adaptar-se a esta nova visão – com leveza, abertura e estratégia.

A nova geração não está a fugir da liderança – está a recusar lideranças que não façam sentido para a vida que querem construir. E está a pedir modelos de carreira que acompanhem o ritmo, a curiosidade e a autenticidade do seu crescimento.

As Organizações mais preparadas para o futuro já perceberam esta transição. E estão a reconfigurar os seus modelos de carreira para permitir:

múltiplos caminhos de progressão – verticais, horizontais e diagonais;

especialização sem obrigatoriedade de liderança;

ciclos de aprendizagem contínua integrados no dia-a-dia;

mobilidade interna mais fluida e menos burocrática;

reconhecimento baseado em contributo e não em Organogramas.

O trabalho tornou‑se mais fluido e as carreiras também têm de o ser.

A pergunta certa deixa de ser: “Queres liderar?” E passa a ser: “Onde queres ter impacto?”

O futuro do trabalho pertence às empresas que compreendem que não existe um único tipo de ambição – e que o verdadeiro motor de crescimento está em permitir que cada pessoa encontre a sua própria forma de progredir.

Conclusão

O Soft Ambition não é uma renúncia, é uma redefinição positiva da ambição.

Uma ambição integrada, saudável, criativa e profundamente alinhada com o que esta nova geração valoriza: autonomia, propósito, aprendizagem e autenticidade.

Na EY, vemos de perto que as Organizações que abraçam esta mudança conseguem atrair talento mais preparado, desenvolver equipas mais equilibradas, construir culturas mais saudáveis e criar modelos de carreira mais coerentes com o futuro – tornando‑se, no processo, mais relevantes, mais humanas e mais competitivas.

O desafio não é fazer as novas gerações encaixar na estrutura. É transformar a estrutura para acompanhar o que de melhor elas trazem.