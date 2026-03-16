Trump critica falta de “entusiasmo” dos países para missão no Estreito de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos insistiu esta segunda-feira que os países intervenham no Estreito de Ormuz e garante que o Irão não vai usar a via como arma económica.

“Têm usado o Estreito como arma económica, mas não vão puder usá-lo durante muito tempo“, disse Donald Trump numa conferência esta terça-feira em Washington D.C..

Trump reforçou o apelo para que os navios de guerra de outros países contribuam para a proteção dos abastecimentos mundiais de petróleo que transitam pelo estreito de Ormuz. Mas mostrou-se insatisfeito face à falta de “entusiasmo”.

“Alguns países que ajudamos durante muitos anos, que os protegemos, mas eles não estão a mostrar muito entusiasmo em apoiar-nos. O nível de entusiasmo para mim é muito importante”, disse.

O chefe de Estado americano relembrou que existem países que estão a proteger há mais de 45 anos e que agora não querem se “meter numa coisa pequena”. “Nós temos protegido todos estes países e sempre que precisamos de ajuda deles não estão lá para nos apoiar”, referiu Trump.

Ainda que tenha sublinhado que os Estados Unidos “não precisam de ninguém”, o presidente norte-americano admitiu que muitas das vezes questiona líderes estrangeiros para saber quem é que o vai apoiar, lamentando a falta de apoio do Reino Unido.

“Estamos a proteger a Ucrânia a seu pedido. Trabalhamos com eles na Ucrânia e não precisamos de trabalhar com eles. Eu acho que é terrível”, disse Trump, garantindo que não está feliz com o Reino Unido. Contudo, acredita que “talvez” acabem por ajudar os Estados Unidos, mas apela que deve ser com “entusiasmo”.

No caso de França, Trump disse que a recetividade de Emmanuel Macron se situou em oito numa escala de 0 a 10. Por isso, atirou: “Penso que ele vai ajudar”, referiu.

Sobre a relação com a Venezuela, sublinhou que está “fantástica” e que a presidente venezuelana tem feito um trabalho “excelente”. “Milhões de barris de petróleo estão a sair de lá”, referiu.