Ataque ao Irão

Direto Trump exige que outros ajudem a garantir a segurança do Estreito de Ormuz

  • ECO
  • 7:18

Austrália e Japão não vão navios de guerra para o Estreito de Ormuz, depois do Presidente norte-americano ter exigido a ajuda dos aliados para garantir a segurança da via estratégica.

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