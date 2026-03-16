Direto Trump exige que outros ajudem a garantir a segurança do Estreito de Ormuz
Austrália e Japão não vão navios de guerra para o Estreito de Ormuz, depois do Presidente norte-americano ter exigido a ajuda dos aliados para garantir a segurança da via estratégica.
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