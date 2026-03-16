Unicredit lança uma oferta para ficar com mais de 30% do Commerzbank

O banco italiano UniCredit anunciou esta segunda-feira o lançamento de uma oferta pública voluntária de troca de ações para compra de mais de 30% do capital social do banco alemão Commerzbank, sem pretender o controlo acionista.

“Não há planos para uma aquisição”, declarou o UniCredit em comunicado, especificando que, atualmente, detém “uma participação direta de aproximadamente 26% no Commerzbank e uma participação adicional de aproximadamente 4% por meio de swaps de rendimento total”.

O UniCredit “espera atingir uma participação no Commerzbank superior a 30% sem obter o controle da entidade”, reforçou o banco italiano.

Para a entidade bancária, ultrapassar esse limite eliminaria a necessidade de ajustar continuamente sua participação devido ao programa de recompra de ações do Commerzbank e permitiria que aumentasse sua participação livremente no mercado aberto ou por outros meios, posteriormente.

Embora a relação de troca da oferta seja determinada nos próximos dias pela BaFin, a reguladora financeira alemã, o banco italiano estima que será equivalente a 0,485 ações do UniCredit para cada ação do Commerzbank, o que implica um preço de 30,8 euros por ação, ou um prémio de 4% no fecho da transação.

O UniCredit prevê que a oferta seja formalmente lançada no início de maio, com um período de aceitação de quatro semanas. Em maio, o UniCredit já tinha convocado uma assembleia geral extraordinária para pedir a autorização para o aumento de capital correspondente.

Conforme explicou em comunicado, a oferta visa ultrapassar o limite de 30% estabelecido pela legislação alemã sobre aquisições e fomentar “um diálogo construtivo” com o Commerzbank e os seus acionistas nas próximas semanas.

A entidade bancária italiana informou ainda que continua a aguardar a aprovação dos acionistas para o seu programa de recompra de ações de 2025, no valor de 4,75 mil milhões de euros, na Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de 31 de março, enquanto aguarda a aprovação do Banco Central Europeu (BCE).

O programa de recompra de ações terá início após o término do período da oferta e dependerá da sua aceitação final, não afetando a política de dividendos do UniCredit.