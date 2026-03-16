Universidade de Granada, a Universidade Alfonso X, o Sábio, e a Universidade Carlos III lideram a inovação educativa em Espanha, segundo a Forbes

A revista «Forbes» publicou uma nova edição da lista das universidades mais inovadoras de Espanha, na qual destaca as instituições que estão a transformar os seus modelos educativos para os adaptar à nova realidade digital e global. Nesta ocasião, a Universidade de Granada (UGR), a Universidade Alfonso X el Sabio (UAX) e a Universidade Carlos III de Madrid (UC3M) lideram a classificação como referências na redefinição do ensino superior.

A tecnologia está a impulsionar uma evolução nos perfis procurados pelas empresas, ao mesmo tempo que alarga o âmbito geográfico que qualquer profissional pode abranger. Por isso, as universidades devem preparar os seus estudantes com conhecimentos técnicos e competências transversais, como o pensamento crítico, a adaptabilidade a novos ambientes e contextos, a capacidade de aprendizagem contínua ou o trabalho colaborativo.

A análise da «Forbes» coloca o foco na capacidade das universidades de anteciparem as mudanças estruturais que estão a ocorrer no mercado de trabalho, uma vez que a digitalização da educação, a reconceitualização da sala de aula ou a integração da IA nos processos de aprendizagem e ensino estão a obrigar estas instituições a rever as suas metodologias de formação e avaliação.

Além disso, a Comunidade de Madrid reforça a sua posição como polo estratégico de inovação universitária, uma vez que sete das dez universidades incluídas na lista têm a sua sede nesta região.

Este dado reflete a concentração de talento académico, o investimento em tecnologia educativa e a colaboração com o tecido empresarial que caracteriza o ecossistema madrileno, que se consolida como um dos principais laboratórios de transformação do ensino superior em Espanha.

O pódio das universidades mais inovadoras de Espanha é liderado pela Universidade de Granada, que define como «uma referência consolidada entre as instituições públicas espanholas no domínio da inteligência artificial, com iniciativas tão notáveis como o Instituto Andaluz Interuniversitário em Ciência de Dados e Inteligência Computacional (DaSCI)».

O segundo lugar é para a Universidade Alfonso X el Sabio (UAX), que desenvolveu «uma abordagem estratégica na adoção da IA generativa nas suas salas de aula e na formação online, onde aplica a IA para personalizar a aprendizagem, adaptando-a às necessidades e ao ritmo de cada aluno».

Além disso, a Universidade Carlos III de Madrid surge em terceiro lugar como «uma das instituições mais destacadas da CAM na utilização da IA generativa, aplicando uma abordagem humanista, colocando a IA ao serviço das pessoas e alinhada com as recomendações de instituições internacionais».

Para além do ranking, a lista da «Forbes» oferece uma análise detalhada do momento de transição que o sistema universitário espanhol está a atravessar. As instituições reconhecidas partilham uma visão comum: a necessidade de evoluir dos modelos tradicionais para ecossistemas educativos flexíveis, digitais e ligados ao mundo do trabalho.