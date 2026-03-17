Seguradoras

20 anos depois, nasce uma nova seguradora Vida no Reino Unido

  • ECO Seguros
  • 15:11

A Certua Life tem uma licença de seguros de Vida e usa tecnologia para integrar coberturas diretamente em apps bancárias, plataformas de poupança. Há 20 anos que nenhuma companhia entrava no mercado.

Ao fim de quase vinte anos, o Reino Unido aprova a entrada de uma nova seguradora Vida no mercado. Chama-se Certua Life e é uma startup que combina uma licença de seguros de Vida com o uso de tecnologia concebida para integrar essas coberturas em serviços digitais de terceiros, como aplicações bancárias, plataformas de poupança, ou mesmo portais de benefícios para colaboradores.

Tom Williams, CEO da Certua Life. “Nenhuma inovação técnica consegue resolver o que está estruturalmente errado”.

Como avança o jornal Fintech Global, o modelo da Certua Life permite que os clientes solicitem cobertura diretamente em plataformas digitais e cujas apólices serão renovadas anualmente, fazendo uso de APIs para isso.

Tom Williams, CEO e fundador da Certua Life, ressalta que “72 % dos adultos do Reino Unido não têm seguro de vida. Não porque não precisem dele. Mas porque o sistema nunca foi concebido para chegar até eles”. O CEO sublinha que “nenhuma inovação técnica consegue resolver o que está estruturalmente errado. Por isso, obtivemos a nossa própria licença e criámos a nossa seguradora“.

Segundo o relatório intercalar, publicado em janeiro e citado pela Insurance Business Magazine, do Estudo de Mercado de Proteção Pura da Financial Conduct Authority, 58% dos adultos no Reino Unido não têm qualquer produto de proteção e 72% das necessidades de proteção continuam por satisfazer, enquanto mais de 80% das vendas são feitas através de intermediários.

De acordo com o Fintech Global, a Certua Life está atualmente a integrar os primeiros parceiros de lançamento nas áreas de fintech, benefícios para colaboradores e gestão de património.

A Certua Life pretende assim captar clientes que não recorrem normalmente a intermediários tradicionais, mas também pode desviar alguns negócios das vias tradicionais.

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