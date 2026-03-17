20 anos depois, nasce uma nova seguradora Vida no Reino Unido

Ao fim de quase vinte anos, o Reino Unido aprova a entrada de uma nova seguradora Vida no mercado. Chama-se Certua Life e é uma startup que combina uma licença de seguros de Vida com o uso de tecnologia concebida para integrar essas coberturas em serviços digitais de terceiros, como aplicações bancárias, plataformas de poupança, ou mesmo portais de benefícios para colaboradores.

Como avança o jornal Fintech Global, o modelo da Certua Life permite que os clientes solicitem cobertura diretamente em plataformas digitais e cujas apólices serão renovadas anualmente, fazendo uso de APIs para isso.

Tom Williams, CEO e fundador da Certua Life, ressalta que “72 % dos adultos do Reino Unido não têm seguro de vida. Não porque não precisem dele. Mas porque o sistema nunca foi concebido para chegar até eles”. O CEO sublinha que “nenhuma inovação técnica consegue resolver o que está estruturalmente errado. Por isso, obtivemos a nossa própria licença e criámos a nossa seguradora“.

Segundo o relatório intercalar, publicado em janeiro e citado pela Insurance Business Magazine, do Estudo de Mercado de Proteção Pura da Financial Conduct Authority, 58% dos adultos no Reino Unido não têm qualquer produto de proteção e 72% das necessidades de proteção continuam por satisfazer, enquanto mais de 80% das vendas são feitas através de intermediários.

De acordo com o Fintech Global, a Certua Life está atualmente a integrar os primeiros parceiros de lançamento nas áreas de fintech, benefícios para colaboradores e gestão de património.

A Certua Life pretende assim captar clientes que não recorrem normalmente a intermediários tradicionais, mas também pode desviar alguns negócios das vias tradicionais.