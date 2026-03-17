5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira, o Eurostat revela dados do transporte aéreo e o Banco de Portugal dados dos títulos de dívida. É também conhecido o índice Zew de sentimento económico na Alemanha e na Zona Euro referente a março. A marcar o dia está ainda o início da reunião de política monetária do Comité do Mercado Aberto da Fed e o julgamento do caso BESA.

Como cresceu o transporte aéreo na Europa?

O Eurostat divulga dados do transporte aéreo, que abrangem passageiros, carga e correio, referentes a agosto de 2025. A informação é relevante para medir pulso à aviação na Europa. No primeiro semestre do ano passado, a União Europeia transportou aproximadamente 503 milhões de passageiros aéreos. O transporte aéreo de passageiros aumentou em todos os países da UE, em comparação com o mesmo período de 2024.

Banco de Portugal revela dados dos títulos de dívida

O Banco de Portugal vai revelar as estatísticas dos títulos de dívida referentes a fevereiro. Em janeiro, o valor total de títulos de dívida emitidos por entidades residentes era de 321,5 mil milhões de euros, mais 6,3 mil milhões de euros do que no final do mês anterior. Para este aumento contribuíram as emissões de títulos de dívida das administrações públicas e do setor financeiro, que excederam as amortizações em 5,6 mil milhões de euros e 0,3 mil milhões de euros, respetivamente. Em sentido contrário, as amortizações de títulos de dívida das empresas não financeiras excederam as emissões em 0,3 mil milhões de euros.

Como está a economia alemã?

Esta terça-feira é conhecido o índice Zew de sentimento económico na Alemanha e na Zona Euro referente a março. Recorde-se que esta é a primeira divulgação desde que começaram os ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irão. O índice Zew caiu para 58,3 pontos em fevereiro, recuando face aos 59,6 pontos de janeiro.

Fed começa reunião de dois dias

Começa esta terça-feira a reunião de política monetária de dois dias do Comité do Mercado Aberto da Reserva Federal norte-americana (Fed). Os investidores aguardam que a Fed mantenha as taxas de juros atuais, enquanto avaliam o impacto económico do conflito no Oriente Médio e a inflação persistente.

Continua julgamento do BESA

Pelas 9h30, no Campus de Justiça, prossegue o julgamento do processo BES Angola (BESA). Entre os arguidos está o ex-banqueiro e presidente do BESA, Álvaro Sobrinho, o ex-banqueiro e presidente do BES, Ricardo Salgado, assim como os ex-administradores do BES Morais Pires, Rui Silveira e Hélder Bataglia. Em causa estão crimes de abuso de confiança agravado, branqueamento de capitais e burla agravada.