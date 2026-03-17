A Fórmula dos juros compostos: explicação detalhada da fórmula e como utilizá-la

Como vimos no episódio anterior, podemos calcular o efeito do juro composto aplicando a taxa de retorno em cada período. No entanto isso demora muito tempo, principalmente para longos períodos de investimento. Dessa forma, vamos mostrar uma forma mais simples de o fazer.

A fórmula de cálculo do efeito do juro composto é a seguinte:

Rentabilidade= Valor Inicial * (1 + taxa de juro)tempo

Vamos recordar o exemplo utilizado no episódio sobre juros compostos, em que hoje investimos 1000€ a uma taxa média anual de 7%. No outro exemplo, o resultado do nosso investimento ao fim de 3 anos era de 1225€. Será que teremos um resultado igual utilizando a fórmula? Vamos aplicar:

Rentabilidade= 1000 * (1 + 3%)3 = 1225

Como podem ver, o resultado dá exatamente o mesmo. Se quiserem, tentem calcular para ver se chegam ao mesmo resultado.

Agora já conseguimos calcular, de forma simples e rápida, o efeito do juro composto!

Finanças para Todos é um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em parceria com a Fidelidade, com o objetivo de aumentar a literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas para adultos. Para acompanhar em primeira mão os conteúdos desta parceria, e outros artigos sobre seguros, finanças pessoais e economia, subscreva a newsletter do ECOseguros.