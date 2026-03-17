Andersen Iberia integra a PRA. Pedro Raposo e Miguel Miranda ficam na administração

A Andersen Iberia vai integrar a firma portuguesa PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados. Com esta integração, a Andersen Iberia passa a contar com 700 profissionais, dos quais 129 são sócios, e atinge um volume de negócios combinado que se projeta de mais de 110 milhões de euros em 2026, revelam em comunicado. Em Portugal, o volume de negócios conjunto da Andersen, após a integração, ascende a 23 milhões de euros.

“A operação responde também a uma lógica de especialização setorial. Ao longo de mais de duas décadas, a PRA desenvolveu equipas especializadas em setores-chave da economia portuguesa — corporate, energia, infraestruturas, imobiliário, setor financeiro, tecnologia e assessoria a empresas privadas nas suas relações com as administrações públicas —, com um profundo conhecimento das dinâmicas regulatórias e dos atores de cada indústria”, revelam em comunicado.

Em comunicado, a Andersen explica que os sócios da PRA são integrados na estrutura da firma e os restantes profissionais integram as diferentes áreas de prática, de acordo com a sua especialização.

“Esta operação reforça a nossa capacidade operacional em Espanha e Portugal e consolida-nos como uma plataforma de serviços jurídicos de referência no mercado ibérico. É um marco no setor a nível ibérico e representa um verdadeiro ponto de inflexão na nossa estratégia de crescimento”, sublinha José Vicente Morote, managing partner da Andersen Iberia.

O líder da firma ibérica revelou ainda que esta integração responde a uma convicção partilhada: “a de que o futuro da consultoria jurídica de excelência pertence a firmas sólidas e completamente integradas, com total alinhamento de valores, padrões e processos”.

Pedro Raposo e Miguel Miranda, respetivamente chairman e managing partner da PRA, passam a integrar o Conselho de Administração da Andersen Iberia, sendo Pedro Raposo vice-presidente.

“Este é um passo natural para a nossa equipa, porque partilhamos a mesma forma de trabalhar: compromisso absoluto com o cliente, sempre com base na excelência e no profissionalismo. A união permite-nos somar capacidades, reforçar a nossa especialização e oferecer aos clientes um acompanhamento ainda mais sólido e ágil em Portugal e na Península Ibérica”, refere Pedro Raposo.

Fundada em 2001, a PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados tem escritórios em Lisboa, Porto, Faro, Leiria, Évora, Viseu, Ponta Delgada (Açores) e Funchal (Madeira).