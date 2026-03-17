André Folque assume liderança da Mindshare Portugal

A equipa de liderança da agência contará também com Ana Sousa e Joana Oliveira, como heads of client leadership, e Gonçalo Ginga, como head of digital.

André Folque, no último ano diretor da Choreograph, a unidade de dados e tecnologia do grupo WPP, é o novo managing director da Mindshare em Portugal. O responsável sucede a Teresa Oliveira, nomeada em abril de 2023, e que agora assumirá novas funções na área de investimento da WPP Media, aponta o grupo liderado por Francisco Teixeira num comunicado.

“O André Folque traz consigo experiência não apenas na gestão de cliente, mas também da área de dados e da tecnologia, matérias que integram com cada vez maior frequência e profundidade a nossa oferta”, diz Francisco Teixeira, CEO da WPP Media em Portugal.

Já André Folque acrescenta que “o trabalho desenvolvido pela equipa nos últimos anos tem sido amplamente reconhecido pelos nossos clientes e pelo mercado, e a minha ambição é continuar a construir sobre esses alicerces, reforçando o papel da Mindshare como parceiro estratégico de negócio das marcas com quem trabalhamos”. “Num contexto em que dados, tecnologia e inteligência artificial estão a transformar profundamente o marketing e o ecossistema de media, é fundamental continuar a apoiar os nossos clientes na tradução dessa complexidade em crescimento sustentável para os seus negócios”, conclui.

A equipa de liderança da agência contará também com Ana Sousa e Joana Oliveira, como heads of client leadership, e Gonçalo Ginga, como head of digital.

Recorde aqui a entrevista a Francisco Teixeira, publicada no dia 13 de março: