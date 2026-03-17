APS com novo ciclo formativo sobre seguro automóvel

A Associação Portuguesa De Seguradores (APS) reforçou a sua oferta formativa e vai dar início a um novo ciclo de formação dedicada ao seguro automóvel que será composto por sete cursos.

O primeiro curso deste ciclo de formação é “Evolução da sinistralidade automóvel em Portugal”, no dia 26 de março, das 9h30 às 12h30, na sede da APS.

Este curso pretende que os formandos saibam identificar e interpretar as principais tendências da sinistralidade rodoviária em Portugal com base em dados estatísticos oficiais, bem como analisar os perfis de risco e os fatores estruturais associados à evolução da sinistralidade automóvel e, ainda, avaliar as implicações dessas tendências para o desenvolvimento e a evolução do seguro automóvel.

A lecionar este primeiro curso do ciclo de formação vão estar José Galamba de Oliveira, Presidente da APS, Pedro Clemente, Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, e Gonçalo Santos, Responsável Direção de Negócio Automóvel e Patrimoniais na Fidelidade.

Os outros cursos neste ciclo de formação são:

O impacto económico da sinistralidade rodoviária em Portugal;

Eletrificação dos veículos e riscos associados;

Veículos autónomos e responsabilidade civil;

A avaliação do dano na pessoa;

A traumatologia nos acidentes com bicicletas e trotinetes;

Boas práticas de prevenção de acidentes e case studies.

Para mais obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, clique aqui.