APS com novo ciclo formativo sobre seguro automóvel
O primeiro curso deste ciclo formativo é sobre a evolução da sinistralidade automóvel, e será lecionado por José Galamba de Oliveira, Pedro Clemente e Gonçalo Santos.
A Associação Portuguesa De Seguradores (APS) reforçou a sua oferta formativa e vai dar início a um novo ciclo de formação dedicada ao seguro automóvel que será composto por sete cursos.
O primeiro curso deste ciclo de formação é “Evolução da sinistralidade automóvel em Portugal”, no dia 26 de março, das 9h30 às 12h30, na sede da APS.
Este curso pretende que os formandos saibam identificar e interpretar as principais tendências da sinistralidade rodoviária em Portugal com base em dados estatísticos oficiais, bem como analisar os perfis de risco e os fatores estruturais associados à evolução da sinistralidade automóvel e, ainda, avaliar as implicações dessas tendências para o desenvolvimento e a evolução do seguro automóvel.
A lecionar este primeiro curso do ciclo de formação vão estar José Galamba de Oliveira, Presidente da APS, Pedro Clemente, Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, e Gonçalo Santos, Responsável Direção de Negócio Automóvel e Patrimoniais na Fidelidade.
Os outros cursos neste ciclo de formação são:
- O impacto económico da sinistralidade rodoviária em Portugal;
- Eletrificação dos veículos e riscos associados;
- Veículos autónomos e responsabilidade civil;
- A avaliação do dano na pessoa;
- A traumatologia nos acidentes com bicicletas e trotinetes;
- Boas práticas de prevenção de acidentes e case studies.
Para mais obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, clique aqui.
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