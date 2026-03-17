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Banco de Portugal e RTP lançam programa de literacia financeira

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Esta parceria, explica a RTP, traduz-se na produção e emissão de micro programas diários que, "numa linguagem simples e atrativa, descodificam temas financeiros".

O Banco de Portugal e a RTP vão lançar “O segredo dos números”, um espaço televisivo com episódios diários para promover a literacia económica, financeira e estatística dos cidadãos portugueses.

Esta parceria, explica a RTP, traduz-se na produção e emissão de micro programas diários que, “numa linguagem simples e atrativa, descodificam temas financeiros, promovem conhecimento sobre conceitos económicos e alertam para diferentes riscos de fraude”.

No ar a partir de dia 23 de março, o formato será emitido no programa Portugal em Rede, na RTP1, e ao longo do dia na RTP notícias.

Para a direção de informação da RTP, “este espaço reforça a sua missão de serviço público, levando aos espetadores ferramentas que permitem enfrentar os desafios financeiros do quotidiano de uma forma mais informada e esclarecida”.

Já o Banco de Portugal afirma que “concretiza a orientação estratégica de capacitar os cidadãos para a tomada de decisões esclarecidas, através de ações de literacia dirigidas às suas áreas de atuação, comunicadas de forma eficaz, prevista no Plano Estratégico 2026-2030″.

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