Broseta reforça área de Direito Público com dois of counsel

A Broseta integrou José Saraiva de Lemos e João Maria Cabral Menéres, na qualidade de of counsel, no departamento de Direito Público.

“As incorporações de João Maria Cabral Menéres e José Saraiva de Lemos fazem parte da nossa estratégia de crescimento em Portugal e de consolidação da área de Direito Público, articulando de forma integrada com as restantes áreas para oferecer aos nossos clientes um aconselhamento multidisciplinar que acrescente mais valor e responda às suas necessidades com os mais elevados padrões de qualidade”, refere em comunicado a managing partner Rosa Vidal.

Com mais de 20 anos de experiência, José Saraiva de Lemos desempenhou funções de assessor jurídico na Câmara Municipal de Lisboa, Alcatel Portugal, Azores International Tourism Club Hotel ou Grupo Edifer, entre outros. Já João Maria Cabral Menéres conta com mais de 30 anos de experiência, tendo ao longo da sua experiência profissional, trabalhado em entidades como o Metropolitano de Lisboa e a Ana Aeroportos de Portugal.

“A experiência acumulada, o sólido conhecimento técnico e a sua profunda compreensão do mercado português representam um valor diferencial para a Broseta, reforçando o nosso posicionamento como sociedade de advogados com vocação ibérica e a nossa capacidade de oferecer assessoria jurídica integrada em Espanha e Portugal“, sublinha Álvaro Roquette Morais, managing partner do escritório de Lisboa da Broseta.