Bruxelas abre concursos para projetos como cabos submarinos em Portugal

A Comissão Europeia abriu esta terça-feira dois concursos no âmbito do Mecanismo Interligar a Europa (MIE), no valor de 200 milhões de euros, para projetos em redes de alta capacidade, como cabos submarinos em Portugal.

O primeiro concurso afeta 180 milhões de euros para a execução ou modernização significativa de redes de transporte, melhorando a segurança, a capacidade e a resiliência da infraestrutura digital da UE. O concurso centra-se nos 13 Projetos de Cabos de Interesse Europeu, identificados como áreas prioritárias no Relatório sobre a Segurança e Resiliência das Infraestruturas de Cabos Submarinos da UE.

Entre os 13 projetos já identificados como prioritários está o Triângulo do Atlântico (Portugal – Açores – Madeira), com o objetivo de substituir os cabos submarinos atuais, cujo final de prazo de validade está estimado para 2028, que ligam o continente às regiões autónomas, apostando em ligações inteligentes (Smart), capazes de detetar sismos e medir a temperatura do oceano.

O segundo concurso reserva 20 milhões de euros para projetos que forneçam atualizações inteligentes à infraestrutura digital, permitindo a monitorização em tempo real para proteger infraestruturas críticas.

Estas atualizações apoiam a consciência situacional através da recolha de dados ambientais ou de incidentes, o que, salienta a Comissão, irá reforçar os sistemas de alerta precoce, melhorando a deteção de atividade sísmica ou de tsunamis e a monitorização dos impactos das alterações climáticas.

De acordo com um comunicado do Executivo comunitário, estes investimentos estão em linha com os objetivos do Plano de Ação da União Europeia (UE) para a Segurança dos Cabos e ajudarão a garantir uma conectividade segura e resiliente.