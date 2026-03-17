Chefe da Casa Civil de Marcelo indicado por Montenegro para conselho de curadores da FLAD

Fernando Frutuoso de Melo, chefe da Casa de Civil da Presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, foi nomeado para o conselho de curadores da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) por indicação do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

A nomeação foi publicada esta terça-feira em Diário da República, tendo efeitos a 10 de março, um dia depois da tomada de posse do sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República, António José Seguro.

O conselho de curadores da FLAD é constituído por cinco a sete membros, designados por despacho do primeiro-ministro, de “entre individualidades de mérito reconhecido e com competência em domínios adequados aos fins da Fundação, para um mandato de sete anos, podendo ser renovado”.

A função não é remunerada, mas podem ser atribuídas subvenções de transporte e de alojamento. Dois dos membros do conselho de curadores são indicados pelo embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, cabendo ao grupo “garantir a manutenção dos princípios orientadores da Fundação e apreciar as linhas gerais, quer do seu funcionamento, quer da sua política de investimentos”, escolher os membros da administração”, bem como “apreciar o relatório, balanço e contas” e “definir o estatuto remuneratório e demais subvenções dos membros do conselho de administração”.

Fernando Frutuoso de Melo foi chefe da Casa Civil de Marcelo Rebelo de Sousa nos dois mandatos presidenciais, após ter trabalhado 12 anos na Comissão Europeia.