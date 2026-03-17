CMTV renova imagem em dia de 13º aniversário

O canal do grupo Medialivre apresenta-se agora com a assinatura “A CMTV de sempre, melhor do que nunca!”.

A CMTV assinala esta terça-feira o seu 13º aniversário, com uma imagem renovada, com novos separadores e genéricos, assim como novidades na programação. Mantendo-se fiel ao slogan “Melhor. Primeiro!”, o canal apresenta-se agora com a assinatura “A CMTV de sempre, melhor do que nunca!”.

Na programação uma das principais novidades é a estreia de “Olá, Bom Dia!”, o novo programa das manhãs, que será apresentado por Luciana Abreu e Rui Oliveira. O formato marca também a inauguração de um renovado estúdio de entretenimento da estação. No campo da informação, a CMTV estreia na próxima semana o novo “Jornal às 7”, apresentado pela jornalista Ângela Gonçalves Marques.

A estação prepara ainda outras novidades, entre as quais um talk show para as noites de sábado, conduzido por Rúben Pacheco Correia, um novo espaço de reportagens ao domingo à tarde, com assinatura da jornalista Diana Cardoso, e a emissão de uma série documental internacional, com 10 episódios, centrada no caso de O. J. Simpson.

As comemorações dos 13 anos da CMTV incluem ainda a inauguração de uma exposição dedicada ao trabalho de Fernando Corrêa dos Santos, considerado o decano da fotografia portuguesa. A exposição estará patente nas instalações da Medialivre, em Lisboa, até 19 de março.