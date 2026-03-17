Dia Mundial do Serviço Social apela ao reforço da cooperação e do papel dos profissionais face aos desafios sociais

Centra-se, neste ano de 2026, na necessidade de reforçar a cooperação entre profissionais, administrações e entidades sociais para enfrentar desafios como o envelhecimento da população, a solidão indesejada ou o aumento das situações de dependência.

O evento é celebrado sob o lema «Construir esperança e harmonia. Um apelo Harambee para unir uma sociedade dividida», promovido pela Federação Internacional de Assistentes Sociais. Em Espanha, estes desafios estão intimamente ligados ao crescimento da população idosa e ao aumento das necessidades de cuidados. Especialistas e entidades concordam que o avanço do envelhecimento e a crescente complexidade das necessidades sociais tornam necessário reforçar o número de profissionais de serviço social e dignificar o seu papel nos sistemas de bem-estar e cuidados.

No âmbito desta jornada, universidades, ordens profissionais e entidades sociais organizam encontros e jornadas para refletir sobre o futuro do serviço social e dar visibilidade ao seu impacto. Entre elas, a Universidade de La Rioja e a Universidade de Alicante, ou a TecnoSocial, na Universidade de Málaga, que reunirá profissionais, investigadores e administrações para abordar a inovação nos serviços sociais e nos sistemas de cuidados.

Paralelamente, algumas empresas do setor socio-sanitário aproveitam esta data para valorizar o papel destes profissionais e dar visibilidade a projetos relacionados com os cuidados. É o caso da DomusVi, que, coincidindo com o Dia Mundial do Serviço Social, inaugura uma nova residência para idosos, a DomusVi Gràcia, em Barcelona, num encontro com representantes institucionais, no qual é apresentado o seu modelo de cuidados centrado na pessoa e o trabalho dos profissionais da área social.

Em Espanha, mais de 20% da população já tem mais de 65 anos, segundo o INE, uma tendência demográfica que continuará a intensificar-se nas próximas décadas e que coloca os sistemas de cuidados e o papel dos profissionais da área social no centro do debate público.