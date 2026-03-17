Ética, sustentabilidade e competitividade: a tríade virtuosa para a região do Algarve

A confiança é um valor ético fundador das relações de cooperação. A crença na confiabilidade do outro na sua interacção connosco envolve aceitarmos a sua honestidade, transparência, fiabilidade ou boa-fé. Nas organizações, a confiança é um activo intangível percebido como capaz de reduzir a incerteza na tomada de decisão, fortalecer a reputação perante stakeholders e facilitar a cooperação no longo prazo. Empresas percebidas como eticamente confiáveis parecem enfrentar menos conflitos entre as partes e gozar de maior legitimidade social. Por outro lado, a adopção consistente de princípios e práticas de sustentabilidade (como os ESG), pela visão de futuro que o paradigma incorpora, contribui para a redução da utilização discricionária de recursos; além disso, parece melhorar a eficiência operacional e reforçar o acesso a mercados e certificações internacionais de reconhecida qualidade e exigência. E a competitividade é agora diferenciação, resiliência e excelência, laborada num contínuo processo de criação de valor superior e em resposta a actores sociais mais informados e exigentes.

A tríade ética, sustentabilidade e competitividade constitui o eixo central do desenvolvimento económico-social dos territórios. Todavia, por mais apelativa que se apresente a ideia, a sua concretização revela-se complicada e desafiadora. A região do Algarve apresenta características específicas que tornam imperativa, mas exigente, a sua implementação. Por exemplo, o Algarve continua fortemente dependente da economia do turismo e com um tecido empresarial dominado por PMEs (fonte: IAPMEI, 2023). A visão dos resultados de curto prazo tende a colidir com tomadas de decisão que produzem os seus efeitos no longo prazo. A sustentabilidade envolve investimentos, por exemplo, na eficiência energética dos equipamentos e instalações, na gestão dos recursos naturais, na valorização dos RH, na inclusão social e na inovação de processos. Mas a pressão financeira sentida pelas empresas para apresentarem resultados em ciclos curtos é um entrave à decisão de investimentos estratégicos de médio e longo prazo, orientados para uma competitividade no futuro. Acresce que a sazonalidade do turismo, principal actividade económica do Algarve, impacta negativamente o mercado de trabalho. Neste quadro de forte sazonalidade, a dependência de RH temporários mitiga a preocupação das lideranças com melhores condições laborais, formação contínua e desenvolvimento de competências. Porquê investir em RH quando a sua retenção ao longo do ano não se afigura economicamente viável? A consolidação de uma cultura organizacional pautada pela ética no trabalho, que valoriza o capital humano, vê-se, assim, comprometida. Este aspecto prende-se, por sua vez, com fragilidades que as empresas registam no plano da governança. Uma liderança ética, socialmente eficaz, capacita as empresas de um sistema de governança transparente, suportado no valor de responsabilidade social. Todavia, muitas das PMEs operam segundo uma governança informal, na qual é preponderante a figura do proprietário-gestor. A informalidade, se agiliza processos e tomada de decisão, pode inviabilizar a introdução de mudanças estruturais visionárias, consistentes a adopção de princípios éticos na vida organizacional.

A limitação de acesso a capital e capacidade técnica constitui outro entrave significativo à promoção da tríade virtuosa. Uma grande parte das PMEs algarvias não dispõe de recursos financeiros próprios, recorrendo para isso a financiamento bancário (fonte: Pimpão, Sapo Opinião, 25 de Junho 2025); carece igualmente do conhecimento especializado ou consultoria adequada para transformar visões e intenções em práticas concretas de ética e sustentabilidade. Embora existam motivação empreendedora e instrumentos de financiamento, como o programa Algarve 2030 (fonte: Martins, Observador, 2 de Outubro 2025; CCDR), o acesso a estes fundos é frequentemente percepcionado como complexo e burocrático, o que intimida PMEs com limitada capacidade administrativa e técnica.

Constrangimentos crónicos no acesso e gestão dos recursos naturais – caso da água (fonte: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2024) – agudizam-se numa região dominada pela economia do turismo, sobretudo nos períodos de maior afluência turística. Mais uma vez, a necessidade de investimento público e privado nos sistemas adequados de gestão e monitorização dos recursos naturais representa uma dificuldade, percebida como colectiva, à sustentabilidade regional, e bem assim à competitividade da generalidade das empresas algarvias. O greenwashing, ou seja, a prática de as empresas alegarem observância de práticas sustentáveis nos produtos, serviços e processos organizacionais que não correspondem à realidade, está disseminado a larga escala. Na ausência de programas e entidades que avaliem, monitorizem e certifiquem o comportamento de sustentabilidade das organizações, o greenwashing será sempre uma tentação com expressão na realidade (fonte: EU, Acção Sweep, 2021). Todavia a percepção dos consumidores e demais stakeholders a respeito da confiança que merecem deles depende, cada vez mais, da implementação de instrumentos e métricas de desempenho. Presentemente, os actores públicos manifestam maior sensibilidade, consciência e vontade de apoiar acções conducentes à monitorização e obtenção de certificações de gestão sustentável, como já acontece no sector turístico (fonte: Correio de Lagos, 2025), mas permanecem desafios: que indicadores são cruciais para as metas ESG? Que programas públicos se revelam eficazes na promoção da ética para a competitividade sustentável? Como reter RH de talento e com ele construir o desenvolvimento? Como fomentar ecossistemas circulares, capazes de criar mais valor enquanto reduzem impactos ambientais negativos? Que práticas institucionais ou de certificação contrariam a disseminação do greenwashing?

Em suma, não basta reconhecer a tríade virtuosa como essencial para o futuro do Algarve. As decisões são, mais do que nunca, críticas. Todavia, a promoção integrada de políticas públicas, instrumentos de apoio a boas práticas e certificação credível carece de suporte numa mudança societal que acolha a ética como a referência última da tomada de decisão empresarial.

Este artigo expressa apenas a opinião do seu autor, não representando a posição das entidades com as quais colabora. Por opção própria, o autor não escreve segundo o novo acordo ortográfico.

Ana Cláudia Campos é Diretora do Mestrado em Gestão das Organizações Turísticas e Professora Auxiliar na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve. É coordenadora do Grupo de Trabalho para a Internacionalização no CinTurs, Centro de Investigação para o Turismo, Sustentabilidade e Bem-estar.