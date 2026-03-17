Ex-CEO da Nestlé e Ângelo Paupério reforçam administração da corretora MDS

O Conselho de Administração do grupo corretor MDS acaba de integrar Christophe Cornu, como Non-Executive Chairman, e Ângelo Paupério, como Administrador Não Executivo.

José Manuel Fonseca mantém-se como Group CEO e Presidente do Comité Executivo, com a restante equipa executiva composta por José Diogo Silva, Group CFO, Ricardo Pinto dos Santos, Group COO e CEO Portugal e Álvaro Mengotti, Head of International e CEO Espanha.

Christophe Cornu liderou operações da Nestlé em diversos países europeus, incluindo cargos de Presidente da Nestlé France, CEO Nestlé Suisse e Chief Commercial Officer da Nespresso. “A sua nomeação reforça a capacidade do Grupo MDS em atrair executivos de referência a nível global”, refere a MDS em comunicado.

Já Ângelo Paupério tem uma ligação histórica ao Grupo MDS, tendo integrado o seu Conselho de Administração durante o período em que a Sonae foi acionista. É atualmente administrador da Efanor, da Sonae e Presidente do Conselho de Administração da NOS, tendo igualmente desempenhado funções de destaque como CFO, Vice-Presidente Executivo e Co-CEO da Sonae SGPS.

Representando o Grupo Ardonagh, acionista único do Grupo MDS, juntaram-se igualmente ao Conselho de Administração, John Tiner, Group Chairman, e Des O’Connor, Group CCO.

Estas nomeações refletem “a crescente dimensão e complexidade do Grupo MDS, assim como a sua forte presença internacional, impulsionando o robustecimento do seu Governo Corporativo”, acrescenta o comunicado do grupo MDS.