Exportações da fileira do pinho sobem 2% para 2,5 mil milhões em 2025

As exportações da fileira do pinho cresceram 2% para 2.500 milhões de euros em 2025, face ao ano anterior, representando cerca de 40% das exportações da fileira florestal. A fileira do pinho teve um peso de 3,2% nas exportações nacionais, segundo salientou esta terça-feira o Centro PINUS, com base nos dados de Comércio Internacional do Instituto Nacional de Estatística.

Por outro lado, as exportações nacionais de bens “cresceram apenas 1% e a fileira florestal registou uma quebra de 4%”, destacou o Centro PINUS, que é uma associação para a valorização da floresta de pinho.

Numa análise dos subsetores, é possível verificar que o “segmento de papel para embalagem e cartão destacou-se com um crescimento de 13,8%, refletindo a recuperação da produção e circulação de bens na Europa, após a contração registada em 2023, num contexto em que a procura por soluções de embalagem continua a ser o principal motor do setor papeleiro”.

A madeira e a resina também registaram desempenhos positivos, com crescimentos de 6,3% e 3,2%, respetivamente. Já os painéis de madeira “registaram uma ligeira redução (-1,1%), em linha com a evolução do setor da construção na Europa e no mercado ibérico, que tem apresentado níveis de atividade moderados”, sinalizou a associação.

Os pellets registaram uma quebra significativa, de 19,6%, o que reflete a “normalização do mercado europeu de bioenergia após os níveis excecionais observados durante a crise energética, bem como a redução da procura no segmento doméstico”, indicou.