Extensão da Linha 3 do Metro de Madrid, executada pela Azvi, foi reconhecida como a Melhor Obra pela Caminos Madrid

A extensão da Linha 3 do Metro de Madrid entre Villaverde Alto e El Casar foi distinguida como Melhor Obra na 18.ª edição dos Prémios Anuais da Ordem dos Engenheiros de Estradas, Canais e Portos de Madrid.

A obra, executada pela Azvi em colaboração com outras empresas no âmbito da UTE El Casar, consistiu na construção de um novo troço de 2,7 quilómetros de metro em túnel, ligando a estação de Villaverde Alto à nova estação de El Casar, no município de Getafe.

A ampliação da Linha 3 constitui uma das intervenções mais relevantes dos últimos anos na rede do Metro de Madrid. Graças a esta nova ligação, a estação de El Casar torna-se um nó intermodal estratégico, permitindo a interligação entre a Linha 3 do Metro, o MetroSur (Linha 12) e a linha C3 dos comboios suburbanos, o que melhora significativamente a conectividade entre a capital de Madrid e os municípios do sul da região.

Estima-se que mais de um milhão de cidadãos de localidades como Getafe, Leganés, Móstoles, Alcorcón ou Fuenlabrada irão beneficiar desta infraestrutura, que facilita deslocações mais rápidas para o centro de Madrid.

Além disso, o projeto inclui um parque de estacionamento de transferência com 575 lugares, concebido para incentivar a utilização dos transportes públicos e melhorar a intermodalidade na área metropolitana. A execução desta infraestrutura representou um importante desafio de engenharia devido às características do terreno e à necessidade de realizar as obras inteiramente no subsolo.

Com um investimento aproximado de 123 milhões de euros, as obras incluíram a escavação de 2,7 quilómetros de túnel utilizando diferentes métodos de construção —método tradicional de Madrid, método belga e túnel entre ecrãs— para se adaptar à geologia do terreno; a instalação de 5,2 quilómetros de via em placa; a construção da nova estação de El Casar; a execução de saídas de emergência, poços de ventilação e sistemas de bombagem; e a implantação das instalações ferroviárias, eletrificação, sinalização e sistemas de segurança necessários para a exploração da linha.

O prémio foi recebido por Carlos Puebla, diretor de Obras Civis da Azvi, que destacou que este reconhecimento valoriza o trabalho desenvolvido na execução de uma infraestrutura que representou um importante desafio técnico e que contribui para o desenvolvimento económico e social da região, promovendo ainda uma mobilidade mais sustentável.

Este prémio reconhece também o talento, a competência técnica e o empenho de todos os profissionais que participaram no desenvolvimento do projeto, desde engenheiros e técnicos até operários especializados que trabalharam durante anos na construção desta infraestrutura.

Para além da sua complexidade técnica, o prolongamento da Linha 3 tem um impacto direto no desenvolvimento urbano da zona sul de Madrid. A nova ligação reduz os tempos de deslocação para o centro da capital, permitindo, por exemplo, chegar à Puerta del Sol em aproximadamente 35 minutos a partir dos municípios da zona sul. Além disso, a nova estação de El Casar consolida-se como um ponto-chave de intermodalidade, integrando metro, comboios suburbanos, autocarros urbanos e interurbanos e um parque de estacionamento dissuasor, o que incentiva a utilização dos transportes públicos e contribui para uma mobilidade mais eficiente e sustentável.