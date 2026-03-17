Filipa Crespo Ramos é a nova subdiretora de informação da SIC e SIC Notícias

A nomeação ocorre após Patrícia Moreira ter sido nomeada diretora editorial de tecnologia da Impresa.

A direção de informação da SIC e da SIC Notícias informou esta terça-feira que Filipa Crespo Ramos é a nova subdiretora de informação, substituindo Patrícia Moreira no cargo. Patrícia Moreira foi nomeada para o cargo de diretora editorial de tecnologia da Impresa.

Segundo explicado em comunicado, a direção de informação já ouviu o Conselho de Redação da estação. Filipa Crespo Ramos está na SIC desde 2010, tendo começado na editoria de economia. Passou pelo cargo de coordenadora e, em 2022, foi nomeada editora do dia.

A direção de informação, que já era composta por Bernardo Ferrão — diretor –, José Gomes Ferreira e Marta Brito dos Reis — diretores-adjuntos — e Martim Silva — subdiretor — , começa a contar com Filipa Crespo Ramos como subdiretora.

Estas alterações ocorrem num cenário em que a italiana MFE já é a segunda maior acionista da Impresa, grupo onde a SIC e o Expresso estão inseridos.

As últimas mudanças na direção de informação remontam a dezembro de 2024, com a subida de Ricardo Costa à comissão executiva da Impressa, e a nomeação de Bernardo Ferrão para diretor de de informação da SIC e diretor da SIC Notícias, a terem motivado algumas alterações na direção da SIC Notícias e do Expresso.