Negócios +M

Grupo Bauer Media anuncia hub tecnológico em Portugal

 Lusa,

A equipa fará uma monitorização e intervenção da atividade digital do grupo Bauer. "Vai garantir que essa oferta digital que funciona 24 horas sobre sete tem estabilidade, tem fiabilidade", explica.

Salvador Ribeiro, CEO da Bauer Media Audio Portugal, em entrevista ao ECO/+MHenrique Casinhas/ECO

A Bauer Media escolheu Portugal para o seu novo centro tecnológico, que vai monitorizar toda a atividade digital do grupo, prevendo a contratação de 15 pessoas especializadas, detalhou hoje à Lusa o CEO da subsidiária portuguesa.

O grupo anunciou a criação de um novo hub tecnológico em Portugal, reforçando o investimento no mercado português e o seu papel como base estratégica para o desenvolvimento e suporte das plataformas digitais de áudio a nível europeu.

Este hub vai ficar junto da nossa operação aqui em Portugal, portanto, na nossa sede aqui na Sampaio e Pina, [em Lisboa] e o que vai fazer é, a partir de Portugal, monitorizar toda a atividade digital do grupo Bauer, da oferta do grupo Bauer Media na Europa, 24 horas sobre sete dias por semana”, explicou o presidente executivo (CEO) da Bauer Media Audio Portugal.

Ou seja, “vai garantir que essa oferta digital que funciona 24 horas sobre sete tem estabilidade, tem fiabilidade e faz parte desta transformação que o grupo está, neste momento, a operar“, prosseguiu Salvador Ribeiro, escusando-se a avançar o valor de investimento.

Para já, “nesta primeira fase, estamos a prever a contratação de 15 pessoas especializadas, portanto, são quadros especializados que vão garantir essa monitorização da operação digital“, mas “temos a intenção de aumentar”. Em suma, são “15 contratações ainda este ano”, reforçou o CEO. No fundo, “estamos a falar da monitorização de toda a atividade com capacidade de intervenção nas nossas plataformas digitais“, acrescentou Salvador Ribeiro.

Trata-se de “uma monitorização que é feita através de softwares com a capacidade de intervir caso alguma operação tenha qualquer disrupção, ou seja, se for abaixo, é a partir de Portugal que essa monitorização e essa intervenção é feita“, salientou.

De acordo com a empresa, o hub em Portugal irá trabalhar em estreita articulação com as equipas da Bauer Media no Reino Unido, Irlanda, países nórdicos e Europa Central e de Leste.

A escolha de Lisboa “significa que Portugal começa a ter um papel reforçado de importância no grupo“, mas também “que Portugal foi identificado como um país que tem talento qualificado na área tecnológica, não é só pela Bauer, é conhecido isso, e que é competitivo” e “com talento tecnológico qualificado”, reforçou o CEO da Bauer Media Audio Portugal.

Portanto, “para Portugal também é um aumento de importância. Nós aumentamos a importância que Portugal tem para o grupo“.

“Vamos sempre trabalhar com o grupo, sempre trabalhar para aumentar a importância de Portugal no grupo e contribuir para o grupo. A operação de áudio que nós cá temos, a Bauer Media Áudio Portugal, é a principal, mas sempre que detetarmos oportunidades para aumentar a importância do país no contributo para o grupo Bauer, vamos fazê-lo”, asseverou o gestor. “E este é o primeiro passo”, rematou Salvador Ribeiro. A subsidiária portuguesa conta atualmente com perto de 180 pessoas.

De acordo com a empresa, este anúncio surge na sequência do lançamento do Rayo, a nova plataforma digital de áudio da Bauer Media, que em Portugal ocorreu em 19 de janeiro. A nova equipa irá apoiar a continuidade da expansão e o desempenho do Rayo e de outros produtos de áudio digital em toda a Europa.

Recorde a entrevista da Salvador Ribeiro, em outubro de 2025:

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Grupo Bauer Media anuncia hub tecnológico em Portugal

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Media
RTP, Bauer Media e Grupo Renascença lançam Radioplayer

Plataforma de distribuição digital de rádio chega a Portugal por iniciativa da RTP, Bauer Media e Grupo Renascença. Unidos na tecnologia, A escolha dos ouvintes e anunciantes é ditada pelos conteúdos.

+ M,

Media
Bauer Media Audio Portugal concentra marcas de rádio no Rayo

A nova plataforma "coloca os ouvintes no centro, simplifica a experiência e dá às nossas marcas a presença digital que merecem", explica Salvador Ribeiro, CEO da Bauer Media Audio Portugal.

+ M,

Pessoas +M
Pedro Ribeiro passa a vice-presidente da dona da Comercial

Há 20 anos diretor da Rádio Comercial, Pedro Ribeiro passa agora a vice-presidente para a área de conteúdos, sabe o +M. Diogo Beja sobre a diretor.

Carla Borges Ferreira,