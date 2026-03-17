Grupo Bauer Media anuncia hub tecnológico em Portugal

A equipa fará uma monitorização e intervenção da atividade digital do grupo Bauer. "Vai garantir que essa oferta digital que funciona 24 horas sobre sete tem estabilidade, tem fiabilidade", explica.

A Bauer Media escolheu Portugal para o seu novo centro tecnológico, que vai monitorizar toda a atividade digital do grupo, prevendo a contratação de 15 pessoas especializadas, detalhou hoje à Lusa o CEO da subsidiária portuguesa.

O grupo anunciou a criação de um novo hub tecnológico em Portugal, reforçando o investimento no mercado português e o seu papel como base estratégica para o desenvolvimento e suporte das plataformas digitais de áudio a nível europeu.

“Este hub vai ficar junto da nossa operação aqui em Portugal, portanto, na nossa sede aqui na Sampaio e Pina, [em Lisboa] e o que vai fazer é, a partir de Portugal, monitorizar toda a atividade digital do grupo Bauer, da oferta do grupo Bauer Media na Europa, 24 horas sobre sete dias por semana”, explicou o presidente executivo (CEO) da Bauer Media Audio Portugal.

Ou seja, “vai garantir que essa oferta digital que funciona 24 horas sobre sete tem estabilidade, tem fiabilidade e faz parte desta transformação que o grupo está, neste momento, a operar“, prosseguiu Salvador Ribeiro, escusando-se a avançar o valor de investimento.

Para já, “nesta primeira fase, estamos a prever a contratação de 15 pessoas especializadas, portanto, são quadros especializados que vão garantir essa monitorização da operação digital“, mas “temos a intenção de aumentar”. Em suma, são “15 contratações ainda este ano”, reforçou o CEO. No fundo, “estamos a falar da monitorização de toda a atividade com capacidade de intervenção nas nossas plataformas digitais“, acrescentou Salvador Ribeiro.

Trata-se de “uma monitorização que é feita através de softwares com a capacidade de intervir caso alguma operação tenha qualquer disrupção, ou seja, se for abaixo, é a partir de Portugal que essa monitorização e essa intervenção é feita“, salientou.

De acordo com a empresa, o hub em Portugal irá trabalhar em estreita articulação com as equipas da Bauer Media no Reino Unido, Irlanda, países nórdicos e Europa Central e de Leste.

A escolha de Lisboa “significa que Portugal começa a ter um papel reforçado de importância no grupo“, mas também “que Portugal foi identificado como um país que tem talento qualificado na área tecnológica, não é só pela Bauer, é conhecido isso, e que é competitivo” e “com talento tecnológico qualificado”, reforçou o CEO da Bauer Media Audio Portugal.

Portanto, “para Portugal também é um aumento de importância. Nós aumentamos a importância que Portugal tem para o grupo“.

“Vamos sempre trabalhar com o grupo, sempre trabalhar para aumentar a importância de Portugal no grupo e contribuir para o grupo. A operação de áudio que nós cá temos, a Bauer Media Áudio Portugal, é a principal, mas sempre que detetarmos oportunidades para aumentar a importância do país no contributo para o grupo Bauer, vamos fazê-lo”, asseverou o gestor. “E este é o primeiro passo”, rematou Salvador Ribeiro. A subsidiária portuguesa conta atualmente com perto de 180 pessoas.

De acordo com a empresa, este anúncio surge na sequência do lançamento do Rayo, a nova plataforma digital de áudio da Bauer Media, que em Portugal ocorreu em 19 de janeiro. A nova equipa irá apoiar a continuidade da expansão e o desempenho do Rayo e de outros produtos de áudio digital em toda a Europa.

Recorde a entrevista da Salvador Ribeiro, em outubro de 2025: