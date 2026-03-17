Grupo francês constrói fábrica de calçado em Barcelos com 580 empregos

A empresa francesa de calçado desportivo Advanced Shoe Factory (ASF 4.0) prepara-se para abrir ainda este ano uma nova fábrica em Barcelos. O projeto vai criar até 580 postos de trabalho.

A nova unidade industrial está em construção na freguesia de Silveiros, junto à Estrada Nacional 204, onde já está instalada a multinacional Gabor que no ano passado avançou com um despedimento coletivo. O financiamento envolveu um aumento de capital na ordem dos sete milhões de euros.

“Este é um investimento importantíssimo para Barcelos, não só porque pode funcionar como âncora para novos investidores no concelho, mas também pelo número de postos de trabalho que irá criar”, destacou o presidente da Câmara, Mário Constantino Lopes, em comunicado.

Com uma área de implantação de 4.200 metros quadrados, a primeira fase operacional da empresa está prevista para julho, com o arranque de duas linhas de produção, uma capacidade inicial de 500 mil pares por ano e a criação de 210 postos de trabalho.

As primeiras produções serão destinadas à marca Salomon, parceira de longa data da ASF 4.0. No entanto, a autarquia sublinha que “estão previstas duas expansões com o objetivo de atingir um total de 1,5 milhões de pares e 580 postos de trabalho até 2030″.

A ASF 4.0 integra desde 2020 o grupo francês Chamatex, sendo que o projeto para Barcelos resulta de uma ronda de investimento industrial. Entre os investidores destacam-se o português Carlos Tavares, antigo presidente executivo da Stellantis, e o campeão olímpico de judo, Teddy Riner.

Numa nota divulgado pela Chamatex, o investidor Carlos Tavares sublinha que “a ASF 4.0, graças ao seu processo inovador, automatizado e único nesta indústria, abre novas perspetivas para a indústria do calçado em Portugal”.

A ASF 4.0, graças ao seu processo inovador, automatizado e único nesta indústria, abre novas perspetivas para a indústria do calçado em Portugal. Carlos Tavares Investidor e antigo presidente da Stellantis

No ano passado, a indústria portuguesa exportou 68 milhões de pares de calçado, o que correspondeu a um crescimento, ligeiro, de 0,8% para 1.718 milhões de euros, depois de dois anos de quebra no valor das vendas ao exterior.

Já Winfried Escher, gerente da futura unidade de Barcelos da ASF 4.0, sublinha que “todo o processo de instalação em Silveiros contou com o acompanhamento do município de Barcelos, através do seu Gabinete de Apoio ao Investimento, que se revelou fundamental para a concretização deste investimento”.