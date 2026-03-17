Guterres insiste que a diplomacia prevalecer no Médio Oriente
O secretário-geral das Nações Unidas pede respeito pela resolução 2817, que condena os ataques do Irão contra os países vizinhos do Golfo e determina que são uma violação do direito internacional.
O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, reiterou esta terça-feira que a guerra no Médio Oriente deve acabar e a diplomacia prevalecer, além de insistir no respeito pelas resoluções aprovadas pelo Conselho de Segurança.
“Todas as resoluções do Conselho de Segurança devem ser implementadas. A mais recente, a resolução 2817, deve ser respeitada, dado que os países do Golfo continuam a ser alvos de ataques”, indicou Guterres, em comunicado divulgado pelo seu porta-voz adjunto, Farhan Haq.
“A guerra no Médio Oriente deve acabar. A diplomacia deve prevalecer”, frisou o líder da ONU, na breve nota informativa. Guterres referia-se a uma resolução aprovada na semana passada pelo Conselho de Segurança da ONU, que exigia a cessação imediata de todos os ataques do Irão contra os países do Golfo Pérsico.
A resolução condena os ataques da República Islâmica do Irão contra os países vizinhos do Golfo e determina que tais atos constituem uma violação do direito internacional e uma grave ameaça à paz e segurança internacionais. Contudo, apesar de a resolução ter caráter vinculativo, o Irão tem continuado os ataques aos países vizinhos.
Estados Unidos e Israel têm em curso desde 28 de fevereiro uma ofensiva militar de grande escala contra o Irão, que causou mais de mil mortos até agora, maioritariamente iranianos.
Em reação, o Irão encerrou o Estreito de Ormuz – uma via marítima fundamental para o mercado petrolífero – e lançou ataques de retaliação contra Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. A atual situação provocou um aumento dos preços do petróleo e de outras matérias-primas.
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