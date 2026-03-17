International Flight Academy fecha parceria com Lufthansa para formação de técnicos de manutenção

A IFA – International Flight Academy, empresa portuguesa de formação aeronáutica, vai lançar em Portugal um curso em e-learning, dirigido sobretudo a jovens que tenham concluído o ensino secundário, que inclui conteúdos de formação teórica fornecidos pela Lufthansa Technical Training, para apoiar a formação de técnicos de manutenção aeronáutica (TMA).

“Queremos que o talento e a paixão pela aviação deixem de estar limitados por barreiras geográficas ou financeiras”, afirma José Madeira, diretor executivo da IFA, citado em comunicado. “O programa que estamos a disponibilizar transforma o modelo tradicional de um curso intensivo presencial de dois anos através de uma solução inovadora que, através de uma plataforma de e-learning, permite aos alunos começar em qualquer momento e progredir ao seu próprio ritmo. Estamos a democratizar o acesso à formação aeronáutica e a criar oportunidades para uma nova geração de técnicos, capazes de responder às exigentes necessidades do setor da aviação”, acrescenta.

Estima-se que na próxima década, a nível global, sejam necessários 700 mil profissionais de manutenção aeronáutica, refere a IFA citando dados de um relatório da Boeing, estimando-se que em Portugal o setor de aviação civil tenha uma escassez de 200 TMA, refere o mesmo comunicado.

A formação online (Flex), “combina aprendizagem online flexível com sessões de apoio online e exames presenciais realizados pela IFA, preparando os alunos para obter a Licença EASA Part-66 (B1.1/B1.2), a certificação internacional obrigatória para o exercício desta profissão”, informa.