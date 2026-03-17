Ataque ao Irão

Direto Líder supremo do Irão rejeita propostas para reduzir tensões com os EUA

  • ECO
  • 7:29

Ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que as forças armadas do país mataram o chefe de segurança do Irão e o líder da milícia Basij em ataques aéreos lançados durante a noite.

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