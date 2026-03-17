ISEG vai ter novo presidente. João Duque não se vai recandidatar

O ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão vai ter um novo presidente no final deste ano. O dean João Duque, que está prestes a completar um mandato de quatro anos à frente da instituição de ensino superior, não se vai candidatar ao cargo, avançou ao ECO o economista e professor catedrático.

“Há dois colegas que estão claramente interessados. Estamos à espera de que, assim que forem convocadas as eleições, sejam submetidas duas listas que vão, entre elas, disputar a liderança do corpo dos docentes”, disse João Duque, no âmbito de uma entrevista (ler aqui na íntegra) à margem de uma viagem com os alunos do mestrado em Finanças até Frankfurt.

Os professores que estão a alinhavar os processos de candidatura são o ex-presidente Mário Caldeira, que liderou o ISEG entre 2014 e 2017, é vice-presidente do Conselho de Escola e associate partner na Deloitte Portugal, e Joana Pais, docente de Economia e atual vice-presidente para a área da Investigação, e coordenadora do XLAB-Behavioural Research Lab.

Apesar de não adiantar mais detalhes sobre o futuro, que passará sempre por se manter ligado à instituição, João Duque considera que cumpriu “razoavelmente” o plano estratégico, desde logo pela conquista da chamada tripla coroa entre as escolas de economia ao obter as acreditações internacionais AMBA, AACSB e EQUIS em simultâneo.

“A sensação que tenho é de que queremos sempre fazer mais. Gostava de arrancar com obras. Pode-se pensar que é só cimento, mas às vezes a obra ajuda a estruturar ou a reorganizar algum tipo de serviço ou qualidade de serviço. Para nós, isso era importante”, afirma ao ECO, numa referência ao plano de construção de uma nave para acomodar melhor os grandes eventos no ISEG e que ainda não saiu do papel.

Outra das ideias, a cumprir nos próximos meses ou no mandato do(a) sucessor(a), é ter processos internos mais digitalizados e “robustos” do ponto de vista da auditoria. “Acho que há algumas áreas de processos internos, de gestão, que precisam de ser melhorados. Tenho a certeza de que qualquer um dos dois candidatos que estão aí à porta têm propostas nesse sentido. Estou confiante de que o que não for feito vai ser feito pelos que aí vêm aí a seguir”, garante.

João Duque foi nomeado presidente do ISEG em novembro de 2022, sucedendo a Clara Raposo, atual vice-governadora do Banco de Portugal. Licenciado em Gestão e Organização de Empresas no ISEG e doutorado em Business Administration na Manchester Business School, o economista começou a dar aulas no ISEG em 1985, tornando-se depois professor catedrático e coordenador científico do mestrado em Finanças.