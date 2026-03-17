Mudum migra infraestrutura tecnológica para a Cleva

A seguradora Mudum acaba de mudar a sua opção tecnológica para a Cleva de forma a ultrapassar “limitações claras ao nível da flexibilidade, da proximidade das equipas e da capacidade de resposta aos novos desafios do negócio”, comentou Mara Ferreira, Chief Operational Officer da seguradora do Crédit Agricole Assurances em Portugal.

Com uma herança tecnológica vinda dos tempos da GNB Seguros, a renovação tecnológica era imperativa. Para além da parceria de exclusividade de venda de seguros Não Vida com o Novobanco, a Mudum precisava, e Afonso Themudo Barata, CEO da Mudum já o dizia em entrevista a ECOseguros em janeiro último, de “uma mudança tecnológica já planeada para servir a estratégia de montar parcerias B2B2C que se está a concretizar agora com a MDS, Leasys e JAP e em que a Mudum quer tornar a sua especialidade”.

A Mudum tem uma estratégia de B2B2C (business-to-business-to consumer) com ligação a parceiros. Esta escolha foi influenciada por essa estratégia?

Esta escolha está claramente alinhada com a estratégia da Mudum. A Companhia segue um modelo B2B2C assente em parcerias, o que implica a integração frequente de novos parceiros e uma necessidade constante de adaptação tecnológica. Esse modelo exige um elevado grau de flexibilidade por parte dos parceiros tecnológicos. A Cleva demonstrou, desde o início, estar preparada para responder a esta dinâmica, acompanhando a estratégia de crescimento da Mudum e suportando a evolução do seu ecossistema de parceiros.

Qual a motivação para a mudança de parceiro tecnológico?

A decisão surge num momento natural de revisão estratégica, com o contrato em vigor a aproximar‑se do fim. A Mudum aproveitou esse contexto para realizar uma análise de mercado alargada, de forma a compreender melhor as novas tendências tecnológicas e avaliar o grau de alinhamento dos parceiros com os desafios atuais e futuros do setor segurador.

O que faltava compreender?

Apesar de o serviço anterior ser estável, sentíamos limitações claras ao nível da flexibilidade, da proximidade das equipas e da capacidade de resposta aos novos desafios do negócio. Tornou‑se evidente a necessidade de um parceiro mais próximo, que acompanhasse a evolução da companhia, apoiasse a gestão de incidentes de forma mais integrada e estivesse preparado para responder às exigências regulatórias e operacionais emergentes. Nesse contexto, a Mudum procurou um parceiro que fosse além de uma prestação de serviços tradicional, capaz de apoiar ativamente a evolução da infraestrutura tecnológica e da aplicação crítica que suporta o negócio.

E como chegaram ao novo parceiro?

A escolha da Cleva, para além da avaliação financeira, assentou sobretudo na perceção de maior proximidade das equipas e num conhecimento aplicacional significativamente mais profundo. Desde o início, a Mudum identificou na Cleva uma capacidade clara para integrar a componente de administração de sistemas com a componente aplicacional, algo essencial para alinhar a infraestrutura tecnológica com as necessidades reais da aplicação e do negócio.

Outro fator diferenciador foi a compreensão do contexto do setor segurador e a forma como a Cleva demonstrou práticas de monitorização e reporting que ofereciam uma visibilidade muito superior sobre os ambientes tecnológicos. Essa abordagem permitiu à Mudum ter uma visão mais ampla e detalhada da operação, reforçando a confiança na parceria.

O facto de a Cleva já ser conhecida da acionista francesa foi importante?

De facto existia já uma referência positiva ao nível do Grupo Crédit Agricole Assurances, o que contribuiu para consolidar a decisão e reduzir o risco associado à mudança. Também valorizámos o profundo conhecimento da Cleva sobre a indústria seguradora e a sua capacidade de partilhar conhecimento, tendências de mercado e boas práticas.

O que a Mudum mais valoriza num modelo de serviço?

O principal aspeto valorizado neste modelo de serviço é a proximidade. A Mudum destaca a facilidade de contacto, a disponibilidade das equipas e o profundo conhecimento do contexto específico da Companhia e da sua aplicação crítica. É igualmente valorizada a abordagem integrada à monitorização, que cruza a componente de sistema operativo com a componente aplicacional. Esta visão global permite uma maior capacidade de antecipação, uma identificação mais rápida de potenciais problemas e uma resposta mais eficaz, traduzindo‑se numa melhoria clara da qualidade do serviço. Em suma, este modelo proporciona ainda uma maior transparência e visibilidade sobre a operação, fatores considerados essenciais para uma gestão tecnológica mais madura e alinhada com os objetivos do negócio.

A migração para a nova infraestrutura correu bem?

O projeto de migração associado a esta mudança teve uma visibilidade significativa dada a criticidade da aplicação e o impacto potencial na operação. Foi um grande desafio imposto pela Mudum à Cleva e que correu muito bem e sem qualquer sobressalto. Esta parceria contribui de forma direta para a resiliência tecnológica, permitindo reduzir as janelas de indisponibilidade e aproximar a operação de um modelo exigente. Esta robustez é vista como um fator determinante para sustentar o crescimento do negócio, garantindo que a infraestrutura acompanha a evolução da Companhia de forma segura e escalável.

O que fez a Cleva

Quando a Mudum quis mudar o seu fornecedor de infraestrutura para o Core Cleva (IBM i) e lançou um RFP (Request for Proposal) no mercado, explica fonte da software house, a Cleva apresentou “uma proposta que foi de encontro aos requisitos exigentes e aos elevados padrões de qualidade da Mudum”, sublinha.

Num período de 2,5 meses a Cleva e a Mudum realizaram o projeto de transição da infraestrutura em 3 ambientes aplicacionais. Num tempo considerado recorde, sem qualquer paragem/interrupção para o negócio, o projeto foi concluído.

A infraestrutura é alojada em centros de dados certificados fornecidos por parceiros, interligados por linhas de comunicação em fibra ótica de alta velocidade, “garantindo elevados níveis de desempenho, segurança e disponibilidade”, conclui a Cleva.