Número de compradores em leilões online em Espanha cresceu 35%

Os leilões online estão a consolidar-se rapidamente como uma opção cada vez mais comum para colecionadores e despertam a curiosidade dos compradores em Espanha.

As vendas aumentaram mais de 20% em relação ao ano anterior, atingindo quase 300 000 objetos vendidos, enquanto o número de compradores espanhóis cresceu cerca de 35%. Este dinamismo reflete-se também no aumento de novos colecionadores em todo o país: o número de espanhóis que fizeram a sua primeira licitação na Catawiki cresceu 50% em 2025 em relação ao ano anterior.

Entre as múltiplas categorias disponíveis na Catawiki, os compradores espanhóis mostraram uma preferência clara em 2025: as peças de luxo. Os relógios lideraram o mercado de leilões em Espanha e tornaram-se, pela primeira vez, a categoria mais comprada, após duplicarem o seu volume de vendas em apenas um ano.

Se observarmos mais de perto quais são os relógios favoritos dos espanhóis, nota-se uma clara inclinação para os clássicos. A Rolex não só foi a marca mais cobiçada, como também o termo mais pesquisado em toda a plataforma em 2025, pelo segundo ano consecutivo. Outras marcas icónicas, como a Seiko e a Omega, completam o top três.

A joalharia seguiu-se de perto, posicionando-se como a segunda categoria mais popular entre os compradores espanhóis em 2025, confirmando uma tendência clara no país. As vendas cresceram cerca de 35% no ano passado, impulsionadas pelo interesse contínuo em marcas de renome como a Cartier, que se mantém entre as marcas mais procuradas da plataforma.

A gastronomia também ganha destaque nos leilões, com o vinho a ser outra das categorias que suscita cada vez mais interesse entre os compradores espanhóis. As compras aumentaram 15% em 2025 em relação ao ano anterior, refletindo não só a conhecida paixão de Espanha pelo vinho como setor-chave da sua economia, mas também um interesse crescente em descobrir e adquirir garrafas através de leilões online.

«Os compradores espanhóis recorrem cada vez mais aos leilões online para adquirir objetos com valor intrínseco e duradouro. As categorias líderes, como relógios, joalharia ou metais preciosos, refletem uma forte procura por ativos de qualidade, enquanto outras, como o vinho, mostram como as paixões tradicionais em Espanha evoluem através de novas formas de colecionar e descobrir objetos», afirmou Ravi Vora, CEO da Catawiki.

METAIS PRECIOSOS

Para além das categorias de luxo, 2025 também consolidou uma tendência mais ampla num contexto marcado pela incerteza geopolítica e económica. De acordo com o World Gold Council, o ouro tem atuado historicamente como cobertura e ativo de refúgio durante períodos de volatilidade nos mercados e de tensão geopolítica. Tal como refletem constantemente os dados de plataformas como a Catawiki, os compradores recorrem cada vez mais a ativos que oferecem estabilidade, e o interesse por estes ativos disparou em Espanha no ano passado. Mais concretamente, os compradores espanhóis adquiriram 125% mais objetos de ouro, prata e platina, como lingotes ou moedas, do que no ano anterior, registando o maior crescimento de todas as categorias na Catawiki em Espanha.

De facto, o termo «ouro» entrou no top 10 das pesquisas na plataforma em 2025, enquanto peças de metais preciosos também figuraram entre alguns dos objetos mais caros adquiridos por compradores espanhóis durante o ano. Uma tendência que poderá manter-se se os mercados internacionais e o valor dos metais preciosos continuarem a mostrar-se fortes.