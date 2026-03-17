Operação Marquês. Sócrates tem novo advogado oficioso

O antigo primeiro-ministro José Sócrates tem nova defesa. Segundo avança o Observador, o advogado oficioso Luís Esteves foi indicado pelo Conselho Geral da Ordem dos Advogados (OA), substituindo Marco António Amaro, que tinha sido designado por sorteio, mas que veio apresentar pedido de escusa em relação à defesa.

O novo advogado de Sócrates foi nomeado para o processo e não apenas para a sessão de julgamento desta terça-feira. Ainda assim, até ao início da sessão a substituição ainda não tinha sido efetivamente formalizada junto dos autos do processo, mas foi comunicado que a situação seria entretanto resolvida. Luís Esteves, que já é o quinto advogado oficioso de Sócrates, chegou a estar presente no primeiro dia do julgamento para assegurar a defesa de João Perna, antigo motorista de Sócrates.

José Sócrates, de 68 anos, está pronunciado (acusado após instrução) de 22 crimes, incluindo três de corrupção, por ter, alegadamente, recebido dinheiro para beneficiar o grupo Lena, o Grupo Espírito Santo (GES) e o ‘resort’ algarvio de Vale do Lobo. No total, o processo conta com 21 arguidos, que têm, em geral, negado a prática dos 117 crimes económico-financeiros que globalmente lhes são imputados.

Os ilícitos terão sido praticados entre 2005 e 2014 e, no primeiro semestre deste ano, podem prescrever, segundo o tribunal, os crimes de corrupção mais antigos, relacionados com Vale do Lobo. José Sócrates e os restantes arguidos foram dispensados pelo tribunal de comparecer no julgamento, iniciado em 3 de julho de 2025, e têm estado todos ausentes das últimas sessões.