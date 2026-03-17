Quase metade da população de Ceuta e Melilha tem de se deslocar à Península para receber cuidados de saúde

A falta de recursos de assistência obriga quase metade da população de Ceuta e Melilha a deslocar-se à Península para receber tratamento, o que tem um forte impacto emocional e pessoal nos doentes.

As listas de espera constituem o principal obstáculo ao acesso ao sistema de saúde público de Ceuta e Melilha. É assim que a grande maioria da população o identifica. Esta perceção traduz-se em dificuldades reais e persistentes de acesso aos serviços de saúde.

A isto acrescentam-se a dificuldade em marcar consultas (para 65% dos habitantes de Ceuta e 79% dos de Melilha), tanto presenciais como online; as frequentes mudanças de médico de família (44% e 49%, respetivamente), e a dificuldade em comunicar com o pessoal de saúde (44% e 45%, respetivamente), configurando um cenário de bloqueio estrutural do sistema.

Além disso, a espera para receber cuidados especializados confirma-se como o aspeto mais criticado pelos cidadãos. Quase metade dos utilizadores classifica o tempo de espera para consultar um especialista como «totalmente inadequado» (47% em Ceuta e 42% em Melilha), uma barreira temporal que torna este serviço praticamente inacessível para uma parte significativa dos cidadãos.

As dificuldades estendem-se também a outros serviços essenciais do processo de prestação de cuidados de saúde. Os exames diagnósticos registam avaliações negativas por parte de 37% dos cidadãos em Ceuta e de 40% em Melilha, enquanto as intervenções cirúrgicas apresentam níveis de insatisfação de 26% em Ceuta e de 24% em Melilha.

ALTO CUSTO EMOCIONAL

Estas transferências forçadas têm um impacto pessoal, familiar e emocional elevado. A diretora de Opinião Pública da Ipsos, Silvia Bravo, destacou-o na Servimedia: «66% em Ceuta e 60% em Melilha afirmam que isso afetou gravemente a sua vida quotidiana».

Isto evidencia o custo humano e social de não receber os cuidados de saúde desejados no próprio local de residência. Um senhor entrevistado na rua resumiu a situação: «O que eu procuraria seria uma forma de resolver os problemas, diminuir as listas de espera, aumentar o número de especialistas e resolver a questão oncológica para que as pessoas não tenham de se deslocar para fora para receber tratamento».

SAÚDE PRIVADA

Os dados refletem também o recurso crescente à saúde privada como via alternativa de acesso aos cuidados de saúde. Bravo comentou que «45% em Ceuta e 30% em Melilha dispõem de um seguro médico privado como via alternativa de acesso à saúde». Por isso, conclui-se que a saúde pública não é capaz de absorver a procura de cuidados em condições adequadas.

O estudo sobre a «Perceção da saúde pública em Ceuta e Melilha» foi realizado pela Ipsos através da metodologia CATI (por telefone), com uma amostra de 400 entrevistas representativas da população com mais de 18 anos residente em ambos os locais.