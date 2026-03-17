REN alerta que subida dos combustíveis terá impacto nas faturas da energia

O presidente da REN alerta que a subida dos preços dos combustíveis, em resultado do conflito no Médio Oriente, deverá repercutir-se nas faturas de energia pagas por famílias e empresas. “Os preços dos combustíveis já estão a sofrer alterações e essas alterações têm sempre impactos nos preços finais do gás natural e da eletricidade”, afirma Rodrigo Costa, em declarações ao Jornal de Negócios (acesso pago).

Rodrigo Costa admite que “haverá certamente disrupções muito sérias nas cadeias de abastecimento, com repercussões gerais em todos os setores”, caso o conflito se prolongue. Apesar da volatilidade nos mercados energéticos internacionais, o presidente da REN considera que Portugal está hoje em melhores condições para enfrentar choques energéticos do que durante a crise desencadeada pela guerra na Ucrânia. “O sistema energético português é robusto tanto quanto possível e está mais bem preparado que em 2022”, realça.

Tendo em conta o contexto internacional, marcado por uma forte instabilidade geopolítica, o responsável defende que Portugal deve continuar a reforçar a resiliência do sistema energético, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e diversificando as fontes de abastecimento. O presidente da REN sugere aumentar a capacidade estratégica de Sines. “Temos um terminal oceânico de GNL dos mais eficientes da Europa, mas dimensionado para dar resposta às necessidades do nosso país”, alerta.