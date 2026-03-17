RFM encurta distância para a Comercial. Renascença cresce

O grupo liderado por Salvador Ribeiro regista agora uma audiência acumulada de véspera (AAV) de 29,7% (-1,3%) e o grupo gerido José Luís Ramos Pinheiro obtém 24% (+0,4).

A Rádio Comercial e a RFM chegaram a fevereiro separadas por 3,1 pontos percentuais (pp) de audiência acumulada de véspera (AAV). Em dezembro estavam a 3,5 pp de distância. De acordo com a vaga de fevereiro do Bareme Rádio, a Rádio Comercial regista uma AAV de 19,4% (-0,8pp), um reach semanal de 38,9% (-0,4pp) e um share de audiência de 26% (-1,9pp).

A RFM, por seu turno, obtém uma nesta primeira vaga de 2026 uma AAV de 16,3% (-0,4pp), um reach semanal de 34,9% (+0,9 pp) e um share de audiência de 19,7% (+1,5pp).

Na terceira posição segue a M80, com uma AAV 9,1% (+0,3%), um reach de 19,9% (-0,8pp) e um share de audiência de 10,7% (-0,7pp).

A Rádio Renascença surge em quarto lugar, agora com uma AAV de 7% (+0,9 pp), um reach semanal de de 17,6% (+1,7%) e um share de audiência de 7,5% (+0,4%).

A quinta posição continua com a Antena 1, que mantém uma AAV de 4,9%, seguindo-se a Cidade FM, com 3,9%.

As duas posições seguintes são ocupadas pela TSF e Rádio Observador com, respetivamente 3,6% e 2,3% de AAV. Ou seja, em relação à vaga anterior, a rádio da Notícias Ilimitadas ganha 0,3 pp e a Rádio Observador perde 0,2pp.

Segue-se Antena 3 (2,1%), Mega Hits (1,9%), Smooth FM (1%), Rádio Amália (0,6%), Rádio Nova Era (0,5%). Antena 2 (0,4%), Estação Orbital (0,3%) e Radar (0,2%) encerram o ranking das estações que surgem mencionadas em audiência acumulada de véspera.

Por grupos, a Renascença Multimédia reduziu de 7,4 pp para 5,7 pp a distância que a separa da Bauer Media Audio Portugal. O grupo liderado por Salvador Ribeiro regista agora uma AAV de 29,7% (-1,3%) e o grupo gerido José Luís Ramos Pinheiro obtém 24% (+0,4).

O grupo RTP situa-se agora nos 7,3%, menos uma décima do que em dezembro.