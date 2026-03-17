Internacional

Rubio considera insuficientes medidas de Cuba para atrair investimento

  • Lusa
  • 17:37

Marco Rubio indica que Havana enfrenta “decisões importantes” e classificou as medidas cubanas para abrir o país aos investimentos da diáspora como "longe" de serem suficientes.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, considerou esta terça-feira insuficientes as medidas anunciadas por Cuba para incentivar o investimento na ilha, afirmando que não resolverão os problemas económicos do país.

“O que anunciaram ontem [segunda-feira] está longe de ser suficiente. Não vai resolver o problema”, declarou Rubio na Casa Branca, acrescentando que Havana enfrenta “decisões importantes”. As declarações surgem um dia após o Governo cubano ter anunciado a possibilidade de a diáspora investir e deter empresas em diversos setores, incluindo o bancário e o agrícola.

O chefe da diplomacia norte-americana defendeu que a economia cubana é “disfuncional” e sobreviveu durante décadas graças a subsídios externos, primeiro da União Soviética e depois da Venezuela, apoios que entretanto desapareceram. Segundo Rubio, a ausência desses apoios colocou Cuba “numa situação muito complicada”, agravada por uma crise energética e económica profunda.

O secretário de Estado norte-americano considerou ainda que a atual liderança cubana não tem capacidade para resolver os problemas do país, defendendo a necessidade de “novas pessoas” no poder.

Havana indicou ainda abertura à participação de grandes investidores, sobretudo em áreas consideradas estratégicas como o turismo, a energia e a mineração. As medidas foram divulgadas no contexto de negociações em curso entre Cuba e os Estados Unidos, visando aliviar as restrições económicas e estimular o investimento estrangeiro.

Rubio, descendente de cubanos e crítico do regime comunista de Havana, tem sido uma das vozes mais duras contra as políticas do Governo cubano.

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Cuba abre investimento a cubanos no exterior

Lusa,

O objetivo desta abertura, segundo o governo cubano, será, nomeadamente, relançar setores-chave da economia, como o turismo ou a mineração, bem como restaurar a rede elétrica obsoleta.