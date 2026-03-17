Startup portuguesa cria “Booking” dos transfers privados na Península Ibérica

A startup portuguesa Car With Driver lançou uma plataforma digital que agrega operadores independentes de transfers privados em Portugal e Espanha, reunindo atualmente mais de 40 empresas e profissionais do setor numa rede comum. O projeto foi desenvolvido em parceria com a tecnológica brasileira Trindtech.

A génese do projeto remonta à Web Summit 2025, em Lisboa, onde João Gomes, fundador da Car With Driver, conheceu Diraci Júnior, diretor da tecnológica brasileira Trindtech. Ao longo de quatro dias de reuniões, conversas estratégicas e até uma viagem entre Lisboa e Porto, começou a desenhar-se uma solução que chegou agora ao mercado.

“Foi um encontro decisivo. Percebemos rapidamente que tínhamos a mesma visão: criar algo que organizasse o setor e trouxesse escala sem perder qualidade”, explica João Gomes, em comunicado. Seguiram-se meses de desenvolvimento, testes e alinhamento técnico, até ao lançamento da plataforma.

A plataforma permite ao cliente reservar transfers de forma simples: escolhe origem e destino em Portugal ou Espanha, define eventuais paragens turísticas, indica o número de passageiros e bagagens, introduz os seus contactos e recebe uma cotação em tempo real. A empresa de Matosinhos assume depois a gestão integral da operação, atribuindo cada serviço com base em critérios como localização geográfica, disponibilidade do operador, tipologia e dimensão da viatura, idiomas falados pelo motorista e necessidades específicas do cliente.

O desenvolvimento tecnológico da plataforma foi assegurado pela Trindtech, em colaboração com João Gomes e Vasco Pinto, motorista e parceiro da empresa com competências em programação.

Segundo o fundador, o modelo permite também otimizar rotas e aumentar a rentabilidade dos parceiros. “Se conseguimos ligar uma viagem Porto–Lisboa a outra Lisboa–Porto no dia seguinte, com paragens em pontos turísticos como Aveiro, Coimbra ou Fátima, aumentamos a rentabilidade do parceiro e reduzimos o desperdício”, explica João Gomes. O fundador enumera os benefícios desta abordagem: “otimização económica, menor impacto ambiental, melhor bem-estar dos condutores, redução de custos operacionais e menor desgaste das viaturas.”

Se conseguimos ligar uma viagem Porto–Lisboa a outra Lisboa–Porto no dia seguinte, com paragens em pontos turísticos como Aveiro, Coimbra ou Fátima, aumentamos a rentabilidade do parceiro e reduzimos o desperdício. João Gomes Fundador da Car With Driver

A rede integra pequenas empresas, muitas com um a três colaboradores, e cobre um leque de viaturas que vão desde ligeiros a monovolumes, vans, minibus e autocarros. A Car With Driver recebe o valor total do serviço, fatura ao cliente e distribui a maior parte do montante ao operador responsável pela execução, retendo uma comissão.

“Não queremos substituir ninguém. Queremos organizar, dar escala e criar oportunidades para operadores que, sozinhos, teriam mais dificuldade em otimizar recursos”, afirma João Gomes. “A inovação tecnológica é apenas uma parte de um plano mais amplo. Queremos crescer de forma estruturada e sustentável”, conclui.

Em relação ao perfil do cliente, a empresa liderada por João Gomes contabiliza que cerca de 95% dos clientes são estrangeiros, com os norte-americanos a representar metade do total, seguidos de canadianos (15%), europeus de outros países (15%), asiáticos (10%) e australianos (5%). Apenas 5% são portugueses.

Sediada em Matosinhos, a Car With Driver iniciou atividade em abril de 2023 e foi, progressivamente, estabelecendo colaborações com operadores independentes, o que na ótica do fundador tornou-se num “processo orgânico que acabou por revelar o potencial de um modelo colaborativo mais estruturado”. No ano passado, entre viaturas próprias e parceiros, a empresa organizou cerca de 200 serviços, transportando mais de 750 passageiros.