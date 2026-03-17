Vicky espanhola compra Panrico à Adam Foods

A espanhola Vicky Foods chegou a acordo com a Adam Foods para comprar a marca de panificação Panrico. O negócio abrange tanto a insígnia como os principais ativos industriais, entre eles, o centro de produção em Gulpilhares, Gaia. Só o ano passado, as vendas da Panrico superaram os 23,8 milhões de euros entre Portugal e Espanha. O valor do negócio não foi revelado.

Com três linhas de produção especializadas em pão de forma e uma capacidade anual de 21 mil toneladas, a unidade industrial da Panrico localizada em Gaia tem mais de 50 mil metros quadrados.

“A incorporação da Panrico vem reforçar a nossa identidade como companhia de origem panificadora. Apostamos no crescimento da categoria de pão, no fortalecimento das nossas marcas e em continuar a avançar a nossa expansão internacional com uma visão industrial sólida e a longo prazo”, afirma Rafael Juan, CEO da Vicky Foods, citado em comunicado.

José Manuel Faria, diretor-geral da divisão de bolachas da Adam Foods, assinalou que a “operação responde à vontade de encontrar um parceiro que garanta a continuidade da atividade industrial e do emprego a longo prazo da Panrico, e enquadra-se na estratégia de expansão internacional do grupo focada na categoria de bolachas, iniciada com a aquisição da Dr. Gerard na Polónia e reforçada com outras operações, como a recente integração da unidade industrial da Biscoland em Casablanca”.

A operação responde à vontade de encontrar um parceiro que garanta a continuidade da atividade industrial e do emprego a longo prazo da Panrico. José Manuel Faria Diretor geral da divisão de bolachas da Adam Foods

Em comunicado, a espanhola sublinha que a categoria de pão consolidou-se nos últimos anos como a primeira linha de negócio da Vicky Foods em volume de vendas, situando-se à frente da pastelaria desde 2022. Entre as marcas próprias do grupo incluem-se a Dulcesol (pão, pastelaria e gelados), Hermanos Juan (pastelaria e pão congelados), Be Plus (focada na alimentação saudável), Il Forno di Giovanni Ricci (receitas italianas) e FIT’́z (marca de alimentos preparados congelados).

A Vicky Foods, empresa de alimentação familiar com mais de 70 anos de história, iniciou a atividade na década de 50, como uma panificadora que abastecia a comunidade local. Atualmente, opera em mais de 50 países e conta com quatro centros de produção: em Villalonga e Gandía (Espanha), Argélia e França, onde inaugurou a sua primeira unidade de produção em Fragnes-La Loyère no passado mês de novembro, e agora Portugal (Gulpilhares). Tem ainda 24 delegações comerciais repartidas entre Espanha, Portugal, Argélia, Reino Unido e França.

A empresa espanhola — que se assume como líder no setor da alimentação com uma produção de 237.472 toneladas — emprega cerca de 4.000 trabalhadores e fechou 2024 com uma faturação global de 707 milhões de euros.