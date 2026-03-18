5 coisas que vão marcar o dia

Esta quarta-feira é marcada pelo regresso do primeiro-ministro Luís Montenegro ao Parlamento para um debate quinzenal dominado pelos efeitos da guerra no Irão e pelos custos da energia, no mesmo dia em que o Presidente da República, António José Seguro, inicia as consultas aos partidos em Belém. Ainda em Portugal, é dia de prestação de contas para a Jerónimo Martins e para os CTT, que revelam os seus resultados anuais relativos a 2025. Nos mercados internacionais, as atenções estão centradas na Reserva Federal norte-americana (Fed), que decide hoje se mantém as atuais taxas de juro. A agenda económica completa-se com a divulgação de vários dados estatísticos, com principal destaque para a inflação europeia em fevereiro.

Efeitos da guerra deverão marcar debate quinzenal

O primeiro-ministro Luís Montenegro volta ao Parlamento para mais um debate quinzenal, que deverá ser marcado pelos efeitos da guerra no Irão, a revisão da lei laboral e o novo pedido de adiamento das eleições dos órgãos externos da Assembleia da República. O debate será seguido de um momento dedicado a responder aos deputados sobre a preparação do Conselho Europeu de quinta e sexta-feira, que deverá aprovar medidas “temporárias e específicas” para fazer face ao aumento dos custos da energia.

Presidente da República recebe PSD, PS, IL e Livre

O Presidente da República, António José Seguro, vai receber nesta quarta-feira e na quinta-feira os partidos com representação parlamentar “no âmbito das consultas de início de mandato”. As audiências terão lugar no Palácio de Belém, estando para hoje previsto que Seguro receba o Partido Social Democrata (PPD/PSD), o Partido Socialista (PS), a Iniciativa Liberal (IL) e o Livre (L).

Taxa de juro dos Estados Unidos mantém-se igual?

Esta quarta-feira saber-se-á se a Reserva Federal norte-americana (Fed) irá ou não manter a taxa de juro dos fundos federais. Os investidores aguardam que a Fed mantenha as taxas de juro atuais, apesar dos constantes apelos de Donald Trump para haver um corte nas mesmas. O impacto económico do conflito no Médio Oriente e a inflação persistente são outros dos pontos a ter em conta. Amanhã será a vez do Banco Central Europeu.

Dia de resultados na Jerónimo Martins e CTT

O grupo Jerónimo Martins, que detém a cadeia de hipermercados Pingo Doce, teve lucros de 599 milhões de euros em 2024, o que representou uma queda de 20,8% em relação a 2023. E no ano passado? É o que o mercado ficará a saber esta quarta-feira, depois de ter conhecido, em janeiro, que as vendas líquidas cresceram 7,6%, mas também que a Hussel iria fechar.

Hoje é também dia de resultados dos CTT – Correios de Portugal, num momento em que continua a explorar “opções” para o futuro do seu banco. Nos primeiros nove meses de 2025, o lucro líquido dos CTT tinha subido 18,4%, em termos homólogos, para 32,8 milhões de euros.

Dados europeus sobre inflação, PIB e energia

O Eurostat revela esta quarta-feira dados sobre a inflação europeia em fevereiro deste ano. Adicionalmente, a agência europeia publica indicadores de 2025, nomeadamente as contas nacionais anuais — com o foco na evolução das componentes de rendimento do PIB —, as estatísticas de emprego e as vagas de emprego referentes ao último trimestre do ano passado.

O Eurostat apresenta ainda dados sobre a dependência europeia de importação de energia e as previsões de produção agropecuária – bovinos, ovinos e caprinos – para 2026 e para o primeiro semestre de 2027. Em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o índice de preços na produção industrial relativo a fevereiro.