7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros chega em breve

Ao longo das últimas edições, o Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros tem vindo a afirmar-se como uma referência no reconhecimento de projetos autárquicos que fazem a diferença nos territórios e na vida das pessoas.

Na edição mais recente, para além da distinção dos vencedores nas várias categorias, foram ainda atribuídos dois Grandes Prémios: o Grande Prémio Autarquia do Ano e o Prémio Inovação.

A 7.ª edição prepara agora um novo ciclo, com novidades pensadas para reforçar o impacto, a participação e a diversidade das candidaturas. Estão previstas novas subcategorias refletindo desafios emergentes e áreas prioritárias para o desenvolvimento local.

Mais do que um prémio, este galardão afirma-se como uma plataforma de reconhecimento, visibilidade e partilha de boas práticas, promovendo projetos inovadores, sustentáveis e com impacto real nas comunidades.

A 7.ª edição chega em breve. As autarquias estão convidadas a acompanhar as novidades, a preparar os seus projetos e a seguir o novo Instagram do Prémio Autarquia do Ano, onde serão partilhadas todas as atualizações.