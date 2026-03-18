A importância dos juros compostos: Como os juros compostos podem aumentar o valor dos investimentos a longo prazo
Hoje vamos falar sobre a importância dos juros compostos.
Os juros compostos são uma forma de fazer com que os nossos investimentos cresçam mais rápido. Como este crescimento é exponencial, e cada vez mais ganhamos juros sobre juros ao longo do tempo, queremos estar investidos o máximo de tempo possível.
Vamos olhar para o seguinte exemplo para perceber o efeito exponencial do juro composto:
Imagine que investe 100€ por mês, todos os meses, a uma taxa média anual de 7%. Ao mesmo tempo, o seu amigo apenas poupa esse dinheiro. Ao fim de 10 anos, o seu amigo terá 12 000€, enquanto você terá 17 310€. Ao fim de 20 anos, o seu amigo terá 24 000€ e você 52 093€. E ao fim de 30 anos? O seu amigo terá 48 000€ e você terá uns impressionantes 262 481€. Como pode ver, ao longo do tempo, o seu investimento foi crescendo cada vez mais rápido apenas porque decidiu investir e reinvestir todos os seus retornos anuais.
Esta é a verdadeira magia das finanças, a oitava maravilha do mundo segundo Einstein. Lembre-se, de forma a beneficiar ao máximo do efeito do juro composto, fique investido ao máximo e durante um longo período.
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