Finanças para Todos

A importância dos juros compostos: Como os juros compostos podem aumentar o valor dos investimentos a longo prazo

  • ECO Seguros
  • 7:00

Hoje vamos falar sobre a importância dos juros compostos.

Os juros compostos são uma forma de fazer com que os nossos investimentos cresçam mais rápido. Como este crescimento é exponencial, e cada vez mais ganhamos juros sobre juros ao longo do tempo, queremos estar investidos o máximo de tempo possível.

Vamos olhar para o seguinte exemplo para perceber o efeito exponencial do juro composto:

Imagine que investe 100€ por mês, todos os meses, a uma taxa média anual de 7%. Ao mesmo tempo, o seu amigo apenas poupa esse dinheiro. Ao fim de 10 anos, o seu amigo terá 12 000€, enquanto você terá 17 310€. Ao fim de 20 anos, o seu amigo terá 24 000€ e você 52 093€. E ao fim de 30 anos? O seu amigo terá 48 000€ e você terá uns impressionantes 262 481€. Como pode ver, ao longo do tempo, o seu investimento foi crescendo cada vez mais rápido apenas porque decidiu investir e reinvestir todos os seus retornos anuais.

Esta é a verdadeira magia das finanças, a oitava maravilha do mundo segundo Einstein. Lembre-se, de forma a beneficiar ao máximo do efeito do juro composto, fique investido ao máximo e durante um longo período.

Finanças para Todos é um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em parceria com a Fidelidade, com o objetivo de aumentar a literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas para adultos. Para acompanhar em primeira mão os conteúdos desta parceria, e outros artigos sobre seguros, finanças pessoais e economia, subscreva a newsletter do ECOseguros.

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