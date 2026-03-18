Arena Media é a segunda agência mais eficaz do mundo, de acordo com a WARC

No ranking Effective 100 do World Advertising Research Center (WARC), para além da Arena Media, Portugal está presente também com a Initiative, na 18ª posição.

A Arena Media subiu ao segundo lugar no WARC Effective 100 de 2026, ranking que distingue as agências e campanhas mais eficazes do mundo. Na quarta posição em 2025, a agência liderada por Filipe Neves ocupa este ano a segunda posição, sendo a agência com melhor classificação da Havas Media Network a nível mundial.

A agência surge atrás da Starcom Chiago (EUA) e à frente da Brainchild Karachi (Paquistão). A OMD Bogotá (Colômbia) e a EssenceMediacom Shanghai (China) completam as primeiras cinco posições do ranking.

“Este reconhecimento dos WARC, que nos coloca no top 2 mundial, é um reflexo direto daquilo em que acreditamos todos os dias: que todo o ecossistema de comunicação só faz sentido quando gera resultados concretos para as marcas. Depois de um 2025 verdadeiramente extraordinário, este 2.º lugar vem validar a consistência do nosso trabalho, a ambição da nossa equipa e acima de tudo a confiança das marcas com que trabalhamos, que são parte essencial desta conquista”, diz, citado em comunicado Filipe Neves, business managing partner da agência.

No ranking Effective 100 do World Advertising Research Center (WARC), para além da Arena Media, Portugal está presente também com a Initiative, na 18ª posição.

Nas agências criativas, a liderança é da AlmapBBDO Sao Paulo (Brasil), seguindo-se a Leo Mumbai (Índia) e a Ogilvy London (Reino Unido). Neste ranking, Portugal surge na 26ª posição, com a BBDO Lisbon, e na 29ª, com a TBWALisbon.

No top de campanhas, Portugal marca presença na 62ª posição, com “Menopausa – Ouvir Ajuda”, com criatividade da Stream and Tough Guy (SaTG) e planeamento de meios da Arena Media, para a Médis. Esta campanha foi a vencedora da primeira edição do Effie Award em Portugal.

Pode recordar aqui a entrevista a Filipe Neves, publicada em novembro: