Banco de Fomento e francês Bpifrance assinam acordo para “reforçar cooperação económica”

O Banco Português de Fomento (BPF) e o Bpifrance assinaram um memorando de entendimento para reforçar a cooperação económica entre Portugal e França e criar novas oportunidades para as empresas de ambos os países. A parceria bilateral tem como objetivo promover o investimento, apoiar a internacionalização das empresas e fomentar a inovação e a competitividade económica.

O memorando de entendimento terá uma duração de três anos, com possibilidade de desenvolvimento de acordos específicos para projetos concretos. O Banco Português de Fomento “espera que a parceria contribua para o reforço das relações económicas entre Portugal e França, apoie a criação de emprego e promova um crescimento sustentável”.

A parceria prevê a colaboração em várias áreas estratégicas, nomeadamente o “cofinanciamento de projetos em setores-chave como infraestruturas, inovação e sustentabilidade”; o “apoio à internacionalização das PME portuguesas e francesas” e o “desenvolvimento de mecanismos de partilha de conhecimento e realização de consultas regulares ao mais alto nível”.

Segundo o Banco Português de Fomento, as iniciativas conjuntas poderão incluir a identificação de oportunidades de crédito à exportação e financiamento de clientes estrangeiros, em conformidade com as regras da OCDE, a criação de parcerias tecnológicas entre empresas francesas e portuguesas — através de iniciativas multilaterais como o programa Eureka e investimentos conjuntos em empresas ou fundos, tanto em França como em mercados internacionais.

“Este acordo representa um passo importante no aprofundamento das relações económicas entre Portugal e França“, afirma o chief commercial and international officer do Banco Português de Fomento. “Ao trabalharmos em conjunto com o Bpifrance, um dos mais relevantes congéneres europeus, pretendemos reforçar a expansão internacional das Empresas dos dois países, contribuir para a criação de emprego e promover um crescimento económico sustentável a longo prazo”, explica Luís Guimarães, em comunicado.

Ao trabalharmos em conjunto com o Bpifrance, um dos mais relevantes congéneres europeus, pretendemos reforçar a expansão internacional das Empresas dos dois países, contribuir para a criação de emprego e promover um crescimento económico sustentável a longo prazo. Luís Guimarães Chief commercial and international officer do Banco Português de Fomento

Também o diretor executivo responsável pelas áreas de internacional, estratégia, estudos e desenvolvimento do Bpifrance, destaca que “esta parceria com o Banco Português de Fomento reforça a nossa ambição comum de apoiar o investimento e o crescimento internacional das nossas empresas”. “Ao unirmos esforços, reafirmamos o nosso compromisso com uma economia europeia mais competitiva, resiliente e orientada para o futuro”, reforça Pascal Lagarde.

Já para Isabelle Bébéar, diretora responsável pelos assuntos internacionais e Europeus do Bpifrance, “a assinatura deste memorado de entendimento constitui um passo significativo no aprofundamento da nossa cooperação europeia. Em conjunto com o BPF, pretendemos proporcionar às empresas um apoio mais robusto, maior acesso a oportunidades e um percurso mais claro para a expansão internacional”.