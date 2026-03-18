BCSD lança ‘Jornada da Sustentabilidade’ para apoiar a transição empresarial

O BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável lançou, esta terça-feira, a Jornada da Sustentabilidade, um roteiro prático para empresas que pretendem acelerar a transformação dos seus modelos de negócio rumo a práticas mais sustentáveis, alinhadas com as normas internacionais.

A Jornada da Sustentabilidade aplica-se a empresas de todas as dimensões, setores e níveis de maturidade em sustentabilidade, indica a associação empresarial. Oferecendo uma estrutura progressiva constituída por oito etapas:

Auto-diagnóstico de maturidade

Preparação

Análise de materialidade

Compromisso e estratégia

Plano de ação

Monitorização e melhoria contínua

Reporte

Cultura e Comunicação

“O processo definido não é linear nem fechado, mas sim um ciclo dinâmico a ser revisitado periodicamente”, explica o BCSD, no comunicado enviado às redações.

Para facilitar a integração da sustentabilidade, o BCSD Portugal disponibiliza três ferramentas complementares que funcionam de forma integrada: um questionário de autodiagnóstico, um guia prático e um toolkit. O questionário permite avaliar o nível atual de maturidade da empresa, identificar lacunas e definir prioridades, enquanto o toolkit reúne documentos e modelos que aceleram a implementação das recomendações do guia. Concluído o questionário, as empresas integram um dos cinco níveis de maturidade: Despertar, Explorar, Desenvolver, Consolidar ou Influenciar.

Filipa Pantaleão, secretária-geral do BCSD Portugal, realça que “a sustentabilidade deixou de ser um tema periférico, um nice to have, e passou a ser um pilar essencial para o sucesso empresarial. Hoje é um fator crítico de competitividade, resiliência e criação de valor”.